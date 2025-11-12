Emily Burghelea, implicată într-un accident în Hong Kong de ziua ei de naștere. Creatoarea de conținut era în mașină cu familia

Emily Burghelea a trecut prin momente de panică în Hong Kong. Creatoarea de conținut, soțul ei, Andrei, și cei trei copii ai lor au fost implicați într-un accident rutier. Vedeta a oferit primele declarații despre incident.

Emily Burghelea, implicată într-un accident în Hong Kong

Emily Burghelea a vorbit pe rețelele de socializare despre accidentul suferit în Hong Kong. Creatoarea de conținut se afla în mașină alături de soțul ei, Andrei, cei trei copii ai lor, și moașa care o ajută în îngrijirea fetiței nou-născute. Incidentul s-a produs chiar de ziua de naștere a vedetei, pe 11 noiembrie, și visa să aibă o aniversare liniștită și relaxantă alături de familia ei.

Din fericire, impactul accidentului nu a fost grav și cu toții au purtat centuri de singuranță. Însă Emily Burghelea a trecut prin emoții intense, care i-au reamintit de accidentul grav de mașină suferit în Mauritius în urmă cu un an.

„Am început bine ziua mea, cu accident în drumul nostru unde voiam să îmi serbez ziua. Doula Elisabetei pe care o aveam postpartum va merge la spital cu ambulanța. Am avut noroc că am avut toți centurile, suntem doar șocați, cum să trec iar printr-un accident rutier? Cum pot scăpa?”, a povestit Emily Burghelea pe rețelele de socializare.

Emily Burghelea a devenit mamă pentru a treia oară

Emily Burghelea a născut pe data de 13 octombrie 2025 cel de-al treilea copil, o fetiță pentru care a ales numele Elisabeta Teodora. Creatoarea de conținut și soțul ei, Andrei, au devenit părinți pentru a treia oară. Ei mai au împreună doi copii, pe Amedea și pe Damian.

După naștere, soțul ei i-a oferit un cadou neobișnuit, dar cu o semnificație profundă: o lună petrecută într-un centru special din Hong Kong, dedicat proaspetelor mame care trec prin depresie postnatală. Acolo, Emily Burghelea își concentrează întreaga energie asupra propriei vindecări, atât fizice, cât și emoționale, având-o alături pe fiica ei cea mică.

Emily Burghelea, confesiuni despre terapia prin hipnoză

Recent, Emily Burghelea a povestit că a decis să apeleze la terapie prin hipnoză, după ce în ultimele zile nu s-a simțit deloc bine. În urma sesiunilor, a reușit să identifice o teamă profundă care, conform spuselor ei, îi influența starea de spirit fără să își dea seama.

„Nu m-am simțit deloc bine în ultima vreme, așa că am apelat la hipnoză, pentru a depista problema. Am aflat că am înrădăcinată în subconștient o frică profundă de moarte, care mă afectează fără să-mi dau seama. Deși credeam că am trecut peste, pentru că rănile fizice de după accident s-au vindecat și sunt bine în aparență, în profunzime mai sunt lucruri de rezolvat. S-au întâmplat foarte multe, 3 nașteri în patru ani și un accident, care real mi-a pus în pericol viața. Este normal să mă resimt, dar ce nu te doboară te face mai puternic”, a spus Emily Burghelea într-un interviu pentru Cancan.

