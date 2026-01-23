Cum se înțelege acum Diana Bart cu tatăl fiicelor sale. Prezentatoarea TV și fostul ei soț au divorțat în secret: „Nu s-au schimbat foarte multe”

Diana Bart și fostul ei soț, Mihai Dumitrescu, s-au căsătorit în 2017. Au împreună două fete, pe Maira și Amina. Prezentatoarea TV și tatăl fiicelor sale au divorțat în secret, iar acest lucru s-a aflat în luna octombrie a anului 2024, atunci când Diana Bart a fost fotografiată în ipostaze romantice alături de actorul Daniel Nuță. Imaginile respective au surprins pe toată lumea, pentru că nu se știa despre relația lor.

Cum se înțelege acum Diana Bart cu tatăl fiicelor sale

Diana Bart a dezvăluit recent care este relația din prezent dintre ea și Mihai Dumitrescu, tatăl celor două fiice pe care le au împreună.

„Pentru mine, o schimbare e firească. Eu nu iau schimbările care se petrec în viața mea în modul tragic sau orice intervine asupra noastră în viață, și sunt lucruri de multe ori neprevăzute sau la care nu te aștepți să se întâmple așa, dar cred că cel mai bun lucru și cel mai matur pe care îl poți face este să te adaptezi situației respective. Și atunci, încerc să iau ce a fost bun din fiecare situație pe care am avut-o sau pe care o am, să văd ce s-a întâmplat, de unde s-a rupt ceva sau ce ar fi trebuit sau am fi putut să facem. Și, eventual, în următorii pași pe care-i am în viață să acționez într-o manieră și mai asumată și mai pregătită”, a spus Diana Bart pentru VIVA!

Diana Bart a mai precizat că fostul ei soț e implicat în creșterea fiicelor lor.

„E foarte ușor, nu s-au schimbat foarte multe și tatăl fetițelor este foarte implicat și mă ajută foarte mult cu ele. Ei au o relație extraordinară și foarte apropiată. Sunt prieteni foarte buni și îmi place să văd că și-au conturat această relație frumoasă.”

Diana Bart, declarații sincere despre viața amoroasă

Diana Bart obișnuiește să fie discretă cu viața ei personală. Recent, a făcut declarații sincere despre divorț, dar și despre cum a gestionat această schimbare.

„Într-adevăr, pentru mine, echilibrul acum înseamnă liniște și siguranță interioară. Am încheiat o etapă cu recunoștință și fac pasul către o nouă etapă a vieții. Îmi doresc ca totul să se așeze firesc și să conștientizăm ceea ce ne aduce cu adevărat bine în suflet. Schimbarea a venit cu responsabilități suplimentare, dar și cu libertatea de a mă regăsi, păstrând în același timp o relație frumoasă cu tatăl fetelor mele, prioritatea mea fiind binele lor”, a declarat Diana Bart pentru OK! Magazine.

Diana Bart, despre relația cu Daniel Nuță

Diana Bart a vorbit și despre imaginile care au circulat în presă, în care e surprinsă în timp ce se sărută cu Daniel Nuță. Prezentatoarea TV a ținut să menționeze că trăiește în deplină asumare cu alegerile sale.

„Da, au apărut niște fotografii, iar ele fac parte din cursul firesc al vieții mele. Sunt trăiri autentice, naturale și frumoase. Sunt într-o etapă matură și responsabilă, inclusiv față de fetițele mele, de aceea aleg în continuare discreția. Cred că lucrurile trebuie să curgă în ritmul lor, fără presiune și fără energii din exterior. Îmi asum acest moment ca femeie care trăiește sincer și echilibrat, dar fără să simt nevoia să declar ceva înainte ca viața însăși să-și spună povestea. Dacă viața mea publică de jurnalistă este una, viața mea intimă, ca femeie, aleg și este dreptul meu să o păstrez în discreție.”

Diana Bart și fostul ei soț, Mihai Dumitrescu, au divorțat în mare discreție și păstrează intimitatea celor două fiice pe care le au împreună.

„Cel mai greu a fost echilibrarea emoțiilor și protejarea stabilității fetelor mele. De ajutat, m-a ajutat să fiu sinceră cu mine însămi, să comunic deschis și să am răbdare cu fiecare etapă, dar și să păstrez respectul față de tatăl lor.”

Foto: Instagram

