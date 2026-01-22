Câte rochii de mireasă va avea Andreea Bălan la nunta cu Victor Cornea. Cei doi sunt în toiul pregătirilor pentru eveniment

Andreea Bălan și Victor Cornea se pregătesc să se căsătorească anul acesta.

Invitația la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea
Andreea Bălan și logodnicul ei, Victor Cornea, au început deja pregătirile pentru nuntă. Evenimentul este programat pentru luna mai 2026, iar amândoi abia așteaptă să facă acest pas.

Andreea Bălan, despre pregătirile pentru nuntă

Andreea Bălan și Victor Cornea se vor căsători în luna mai, iar până atunci se ocupă de pregătirile pentru marele eveniment din viața lor.

„Da, am început să împărțim invitațiile la nunta noastră. Au un model special, în nuanțe de auriu. Dar mai întâi am Sala Palatului și apoi nunta”, a spus Andreea Bălan pentru VIVA!

În ceea ce privește ținutele de la nuntă, Andreea Bălan a precizat următoarele: „Am trei rochii de mireasă.”

Cum arată invitația la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea

Andreea Bălan își ține la curent fanii cu privire la evoluția pregătirilor pentru nuntă. Cântăreața a fost tare bucuroasă de momentul în care au sosit invitațiile pentru evenimentul mult așteptat, așa că a dorit să le arată și fanilor. Invitațiile par a fi din sticlă, iar acestea vin într-un plic auriu. Andreea Bălan și Victor Cornea sunt atenți ca fiecare detaliu să fie pus la punct, iar nunta lor să fie într-adevăr una de vis și pe care să și-o amintească cu plăcere.

Andreea Bălan a anunțat data nunții cu Victor Cornea

La finalul anului 2024, Andreea Bălan și Victor Cornea s-au logodit. Artista a fost cerută în căsătorie de către jucătorul de tenis în avion, înainte de decolarea spre Laponia, acolo unde se îndreptau în vacanță alături de fiicele cântăreței, Ella și Clara, băiețelul sportivului, Luca, precum și mama Andreei Bălan.

Invitată alături de Victor Cornea în emisiunea lui Cătălin Măruță, Andreea Bălan a confirmat oficial data nunții și ce semnificație aparte are ziua pe care au ales-o.

Andreea Bălan a anunțat că pe 10 mai 2026 se va căsători cu tenismenul Victor Cornea, aceea fiind și data la care cei doi sărbătoresc trei ani de relație.

Ceremonia religioasă este programată la ora 16:00, iar de la ora 18:00 va începe petrecerea ce promite să fie un adevărat spectacol.

Ce nume va purta în buletin Andreea Bălan după căsătorie

Recent, Andreea Bălan a răspuns unei curiozități pe care o au mai multe persoane, și anume dacă intenționează să își schimbe numele după ce se va căsători cu Victor Cornea.

„Rămân Andreea Bălan, dar voi lua și numele lui. După Sala Palatului (va avea loc nunta – n.red.). Le luăm pe rând. Sala Palatului este pe 1 Martie. După aceea urmează nunta”, a declarat Andreea Bălan în emisiunea „La Măruță” de la PRO TV.

Ce rol va avea Aurelian Temișan la nunta Andreei Bălan

La nunta Andreei Bălan cu fostul ei soț, George Burcea, nașii celor doi au fost Aurelian Temișan și soția lui, Monica Davidescu. Cei doi nu pot fi din nou nași la nunta artistei cu Victor Cornea. Însă, Aurelian Temișan a dezvăluit recent că va avea un rol deosebit la evenimentul de pe 10 mai 2026.

„M-a cerut, dar să o duc la altar. Nașii îi va alege el am înțeles, iar eu o voi duce la altar. Așa mi-a spus: să nu-mi fac program. Mi-am și pus în agendă pentru anul viitor. Va fi o bucurie să văd doi oameni atât de fericiți că își unesc destinul”, a declarat Aurelian Temișan pentru cancan.ro.

Răspunsul pertinent dat de Cristina Ciobănașu celor care o întreabă când se căsătorește și face un copil: „Exemple prin care poți răni o femeie…'

Foto: Instagram

