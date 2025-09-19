Andreea Bălan, adevărul despre plecarea din juriul emisiunii Te cunosc de undeva. Ce s-a întâmplat, de fapt: „A fost o problemă strict cu…”

Într-un interviu acordat recent, Andreea Bălan a dezvăluit motivul real pentru care a decis să părăsească show-ul de succes de la Antena 1.

  Andreea Ilie
Andreea Bălan
După o perioadă de 12 ani, în care a făcut parte din juriul „Te cunosc de undeva!” vreme de 19 sezoane, colaborarea între transforming show-ul de la Antena 1 şi Andreea Bălan a ajuns la final în toamna anului trecut.

Andreea Bălan, adevărul despre plecarea din juriul emisiunii Te cunosc de undeva

În luna septembrie 2024, Andreea Bălan anunța pe rețelele de socializare că fanii nu o vor mai vedea în juriul emisiunii Te cunosc de undeva. Ulterior, ea a fost înlocuită de Ilona Brezoianu.

Cântăreața a dezvăluit ulterior că a semnat cu TVR 1 și are rolul de jurată în emisiunea „Vedeta familiei', prezentată de Florina Constantinescu. Artista a stat la masa juriului alături de Elena Gheorghe, Sanda Ladoși și Radu Ștefan Bănică.

Într-un interviu acordat recent, Andreea Bălan a dezvăluit motivul real pentru care a decis să părăsească show-ul de succes de la Antena 1.

„La un moment dat nu am mai rezonat cu noul producător, nu am mai rezonat cu ideile noilor producători. Pentru că erau producători noi. Producătorii vechi, cu care lucram de 12 ani, s-au mutat la Vocea României, la Pro TV și au venit producători noi. Dar cu Antena 1 am rămas în relații bune. Cu Antena 1 nu am avut probleme. Mă înțeleg foarte bine cu toți producătorii din Antenă”, a dezvăluit artista pentru VIVA!.

Cântăreața a mărturisit că nu a întrerupt colaborea cu trustul de televiziune și este prezentă ocazional în emisiuni. Însă se declară foarte mulțumită de actuala colaborare profesională cu TVR.

„A fost o problemă strict cu producătorul acestei emisiuni. Nu a avut nicio legătură Antena 1 cu neînțelegerile mele cu noii producători. Antena 1 este un trust extraordinar unde eu, oricând, pot să am proiecte. Merg la Neatza unde îmi cânt piesele…. Se întâmplă clinciuri între oameni, nu între mine și un trust. Cu un anumit om, o femeie. Momentan sunt la TVR, unde mă simt respectată. Am două sezoane pe an la Vedeta familiei și mă simt mult mai bine aici, în acest moment, la TVR”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Andreea Bălan a evitat să spună numele persoanei cu care a avut conflictul care a dus la plecarea ei de la Antena 1, însă a declarat că nu ar mai lucra niciodată cu ea.

„La Te cunosc de undeva filmam 10-12 ore, dar nu ăsta a fost motivul pentru care am plecat. Nu că nu m-aș fi înțeles bine cu Antena 1 sau cu trustul. Mie trustul mi-e foarte drag, directorii sunt foarte ok, Mona Segal e acolo și e un om pe care efectiv îl iubesc. Sunt producători cu care eu am lucrat foarte mult și m-am înțeles foarte bine acolo. A fost ceva strict cu cea care face această emisiune și cu care nu o să mai lucrez în viața mea!”, a mai zis ea.

Andreea Bălan, despre emisiunea de la TVR 1 în care e jurată

Andreea Bălan a luat pe toată lumea prin surprindere cu vestea că va fi jurată în talent show-ul pentru copii „Vedeta familiei” de la TVR 1 prezentat de Florina Constantinescu. Artista va face parte din cel de-al şaselea sezon și va sta la masa juriului alături de Elena Gheorghe, Sanda Ladoși și Radu Ștefan Bănică. Andreea Bălan a făcut o serie de declarații despre acest nou proiect din cariera ei.

„Ador copiii! Și eu, de multe ori, mă simt și mă port ca un copil. Și ador să îi vad cântând, performând melodii frumoase. Totodată, cred că „meseria' de jurat mi se potrivește, deoarece eu sunt o jurată empatică şi iubitoare. Şi eu am început să cânt la TVR, acum 30 de ani, la emisiunile pentru copii. Și pe mine m-au ajutat să devin ceea ce sunt azi. E frumos la urmărești copii talentați cum interpretează diferite momente muncite și să simți emoția și inocența lor. E un spectacol diferit față de cele cu adulți. Când eram micuță și am mers la concursuri pentru copii, am câștigat tot felul de premii care m-au impulsionat să merg mai departe. Mai târziu, am câștigat şi „Dansez pentru tine”, plus medalia de argint în Mexic, iar laudele juriului m-au ajutat mereu. La rândul meu, și eu am foarte mare grijă la ce spun când jurizez copii, deoarece vreau să îi impulsionez pe cei mici și vorbele mele să îi ajute”, a declarat Andreea Bălan pentru tvr.ro.

Cum îmbină Adrian Nartea cariera cu viața de familie și ce părere are soția sa despre scenele pasionale din noul lui serial: „Gelozii sau reacții exagerate…'

Foto: Instagram

