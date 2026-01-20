Andreea Bălan, declarații neașteptate despre Mihai Petre. Cum a reacționat coregraful: „Mi se pare o copilărie”

Prezentă într-o emisiune TV, Andreea Bălan a făcut o serie de declarații surprinzătoare despre Mihai Petre, fostul ei coleg din emisiunea „Te cunosc de undeva!” de la Antena 1.

Ce a spus Andreea Bălan despre Mihai Petre

În cadrul rubricii sosurilor picante din emisiunea „La Măruță” de la PRO TV, Andreea Bălan a dezvăluit care sunt vedetele din România pe care le consideră antipatice, dar și motivul. Artista l-a adus în discuție și pe Mihai Petre, fostul ei coleg din show-ul „Te cunosc de undeva!” de la Antena 1.

„Mihai Petre nu are limite, nu știe să se comporte într-un colectiv, el vrea să câștige cu orice preț oriunde este, ceea ce nu e ok.”

Cum a reacționat Mihai Petre

După ce aceste declarații făcute de Andreea Bălan au devenit virale, Mihai Petre a reacționat. Coregraful a menționat că nu îl preocupă foarte tare, pentru că nici nu se află în țară și nu este la curent cu ceea ce s-a întâmplat, de fapt.

„Nu știu, nu sunt la curent. Sunt în Barcelona. Nu am auzit de asta, nu mă preocupă. Nu îi văd sensul, mi se pare o copilărie oricum”, a declarat Mihai Petre pentru cancan.ro.

Andreea Bălan a făcut declarații neașteptate și despre Ilona Brezoianu

În aceeași emisiune, Andreea Bălan a făcut declarații acide referitoare la prestația actriței Ilona Brezoianu în emisiunea „Te cunosc de undeva!”.

„A venit în locul meu și degeaba. S-a terminat emisiunea, s-a încheiat emisiunea. Nu se mai face. Eu am plecat. Ilona și-a asumat un rol mai mult de cât poate să ducă”, a spus Andreea Bălan în direct la PRO TV.

Ilona Brezoianu, răspuns pentru Andreea Bălan

După declarațiile făcute de Andreea Bălan, Ilona Brezoianu a oferit un răspuns pe contul ei de Instagram. Actrița a dorit să clarifice faptul că are pregătirea profesională necesară pentru rolul ei de jurată din emisiunea „Te cunosc de undeva!”.

„Andreea Bălan a vorbit urât despre mine la o emisiune. Am stat mult să mă gândesc dacă merită să răspund pentru că scandalurile în presă nu sunt punctul meu forte. Aș vrea totuși să-i amintesc că eu am jurizat „actorie” la „Te cunosc de undeva.” Și chiar dacă poate mi-am asumat mai mult (deși nu e cazul că am făcut studii în domeniu), așa reușim să evoluăm și că creștem. Cât despre actorie, dacă vrei să știi „cum se apucă”, ca să parafrazez versurile tale, te aștept cu drag să-ți dau niște sfaturi pentru viitoarele filme în care vei juca! În rest, să-ți fie bine!”, a transmis Ilona Brezoianu.

Andreea Bălan, noi declarații despre Ilona Brezoianu

După ce Ilona Brezoianu a răspuns declarațiilor Andreei Bălan, artista a venit cu noi clarificări față de mărturisirile ei.

„Când spui că cineva „și-a asumat un rol mai mare decât poate duce”, nu jignești omul. Descrii o realitate de rol, capacitate și context. Dar mulți oameni se identifică cu ceea ce fac. Pentru ei, rolul = valoare personală. Așa că orice observație despre limite este percepută ca un atac. Nu pentru că e jignire, ci pentru că există limite în capacitatea de a vedea realitatea fără a o personaliza. Trăim într-o cultură în care limitele sunt rușinoase, nu informaționale, iar adevărul funcțional devine inconfortabil. Publicul nu analizează structura situației, ci reacționează emoțional, prin identificare. Când realitatea depășește capacitatea cuiva de a o procesa, ea este respinsă și etichetată drept „jignire.” Tu nu ataci omul. Tu numești contextul. Iar într-un spațiu public cu toleranță scăzută la disconfort, a spune adevărul pare agresiv.”

Andreea Bălan consideră că prin declarațiile ei, nu a fost arogantă, ci și-a spus adevărul despre cum privește felul în care Ilona Brezoianu și-a intrat în rolul de jurată la „Te cunosc de undeva!”.

„Trăim într-o societate care ne-a învățat să ne micșorăm. Să nu deranjăm. Să nu spunem prea tare cine suntem și ce am făcut. Am fost educați să confundăm modestia cu tăcerea și asumarea cu aroganța. De aceea, când apare cineva care e autentic, asumat, clar, nu e primit cu deschidere, ci cu suspiciune. Oamenii nevindecați nu văd autenticitatea ca pe o libertatea, ci ca pe o amenințare. Proiectează: propriile frici, rușinea de a se afirma, nevoia de masă. Și spun „e fals”, „se laudă”, „deranjează.' Nu pentru că acel om greșeste, ci pentru că iese din tiparul micșorării învățate. Autenticitatea nu e zgomotoasă. E doar vizibilă într-o lume obișnuită să se ascundă.”

