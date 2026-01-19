Prințul Albert de Monaco, surprins cu o cicatrice pe față după o operație recentă. Cum a apărut la Vatican alături de Papa Leon al XIV-lea

Prințul Albert de Monaco a fost surprins cu o cicatrice pe față, după ce a trecut printr-o intervenție.

Prințul Albert de Monaco a apărut cu o cicatrice vizibilă pe față la primele sale apariții publice, după ce a suferit o procedură medicală la începutul acestei săptămâni.

Prințul Albert de Monaco a trecut printr-o intervenție medicală

Sâmbătă, 17 ianuarie, suveranul în vârstă de 67 de ani s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea la Vatican, iar fotografiile de la eveniment arată o cicatrice clară pe obrazul său stâng.

Într-un comunicat emis pe 16 ianuarie, Palatul Princiar din Monaco a anunțat că Albert a fost supus unei intervenții dermatologice programate la nivelul scalpului și feței, pentru a ‘trata o afecțiune benignă”.

foto: Profimedia

„Palatul Princiar informează că, în cadrul unui control dermatologic de rutină, A.S.R. Prințul Albert al II-lea a trecut printr-o procedură medicală scurtă și programată, la nivelul scalpului și feței, pentru tratarea unei afecțiuni benigne. Intervenția a necesitat câteva copci. Programul de activități al Suveranului continuă în mod normal”, se arată în comunicat.

Biroul de Presă al Sfântului Scaun a declarat pentru Vatican News că, în cadrul vizitei, Prințul s-a întâlnit atât cu Papa Leon, în vârstă de 70 de ani, cât și cu arhiepiscopul Paul Richard Gallagher, secretar pentru relațiile cu statele și organizațiile internaționale.

În discuții au fost abordate „bunele relații diplomatice dintre Sfântul Scaun și Principatul Monaco”, precum și „contribuția istorică și semnificativă a Bisericii Catolice la viața socială a principatului”. Potrivit Biroului de Presă, a fost acordată atenție mai multor teme de interes comun, printre care protecția mediului, ajutorul umanitar și apărarea și promovarea demnității umane.

Prințul Albert a discutat, de asemenea, despre actualitatea internațională, „cu accent deosebit pe pace și securitate, precum și pe situația generală din Orientul Mijlociu și din anumite regiuni ale Africii”.

Cicatricea a fost observată și vineri, 16 ianuarie, când prințul a participat la deschiderea celei de-a 48-a ediții a Festivalului Internațional de Circ de la Monte-Carlo, la Chapiteau de Fontvieille, alături de nepotul său, Louis Ducruet, și de nepoata sa, Camille Gottlieb.

Prințul Albert este șeful statului din Monaco din aprilie 2005, după moartea tatălui său, Prințul Rainier al III-lea. În 2025, el a marcat 20 de ani de la urcarea pe tron.

Albert și soția sa, Prințesa Charlene, au gemeni în vârstă de 11 ani, Prințul Jacques și Prințesa Gabriella. Prințul Jacques este moștenitorul tronului și primul în linia de succesiune.

Monarhul s-a întâlnit cu Papa Leon

Prințul Albert s-a mai întâlnit cu Papa Francisc în 2016 și 2022, iar în 2013 a avut o întrevedere cu Papa Benedict al XVI-lea. Papa Leon a primit în ultimele luni și alți membri ai familiilor regale europene. În octombrie, Regele Charles a marcat un moment istoric, rugându-se alături de Papa Leon după întâlnirea lor de la Vatican.

Monarhul britanic, în vârstă de 77 de ani, a participat la un serviciu ecumenic solemn alături de Suveranul Pontif, în Capela Sixtină, în cadrul punctului culminant spiritual al vizitei sale oficiale din 23 octombrie, potrivit informațiilor publicate anterior de PEOPLE.

Slujba, desfășurată sub celebra boltă pictată de Michelangelo, a reprezentat prima dată când un monarh britanic s-a rugat public alături de un papă, de la Reforma din secolul al XVI-lea.

