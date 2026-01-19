Mihai Morar, declarație surprinzătoare despre Cătălin Măruță: „O să fie colegul nostru aici”

Mihai Morar a oferit un răspuns neașteptat referitor la plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV și o posibilă colaborare cu Radio ZU.

Mihai Morar, declarație surprinzătoare despre Cătălin Măruță: "O să fie colegul nostru aici"

Mihai Morar i-a luat prin surprindere pe ascultătorii Radio ZU în această dimineață, făcând declarații despre viitorul lui Cătălin Măruță. Reacția vine la câteva zile după ce PRO TV a anunțat că emisiunea „La Măruță” va fi scoasă din grila de programe, începând cu 6 februarie, după aproape două decenii de prezență constantă pe micile ecrane.

Mihai Morar, despre plecare lui Cătălin Măruță de la PRO TV

În direct la radio, Morar a sugerat că ar putea exista o colaborare cu prezentatorul TV, după ce un ascultător a cerut să se confirme zvonurile.

Da, este adevărat. O să fie colegul nostru aici, la ZU”, a spus el, răspunzând unei întrebări a unui ascultător care dorea să afle dacă Măruță va veni la Radio ZU de la 1 martie.

Reacțiile ascultătorilor nu au întârziat să apară.

Nu o să vă mai ascult dacă vine Măruță”, a comentat unul dintre ei, însă Mihai Morar a răspuns cu umor: „Poate să vină și Pescobar și oricine.”

Rămâne de văzut dacă anunțul a fost făcut serios sau doar în glumă, însă vestea a stârnit deja curiozitatea publicului. Între timp, nu se știe ce planuri concrete are Cătălin Măruță după ce emisiunea sa va fi eliminată din grilă.

Anunțul conform căruia PRO TV va încheia formatul „La Măruță” începând cu 6 februarie 2026 a luat prin surprindere pe toată lumea. Cătălin Măruță a dezvăluit acum ce va face după ce emisiunea sa nu va mai fi difuzată de postul de televiziune. 

Cătălin Măruță, despre planurile sale după încheierea emisiunii

Într-un interviu acordat recent, Cătălin Măruță a dezvăluit că va rămâne implicat în PRO TV după ce postul de televiziune va scoate din grilă emisiunea sa pe care o prezenta de 18 ani.

„Nu-ți imagina că toate lucrurile acestea se întâmplă peste noapte, sunt lucruri care se întâmplă treptat, ușor-ușor, sunt lucruri de comun acord, lucruri pe care și tu le exprimi și le dorești, lucruri care automat se îmbină și se întâmplă să se ajungă și la acest lucru. Eu sunt foarte bine și sunt cu colega mea de la Pro TV, cu Iulia Pârlea, cu Ciucă, tot de la Pro TV, așa o să rămânem. E un loc în care eu m-am simțit extraordinar, mă simt extraordinar în continuare, rămân în continuare la emisiune până pe 6 februarie, apoi rămân implicat în Pro TV. Nu e ceva care dispare peste noapte.

Nu ai cum, e un loc în care m-am simțit extraordinar, sunt niște oameni minunați cei cu care lucrez și cu care am făcut echipă atâta timp și cu care, drept dovadă, și după emisiune continuăm proiectele noastre, pe care le începusem în urmă cu patru ani. Nu e nimic senzațional”, a spus Cătălin Măruță pentru cancan.ro.

PRO TV a anunțat încheierea formatului „La Măruță”

PRO TV va încheia difuzarea unuia dintre cele mai longevive formate ale sale, „La Măruță”, după 18 ani.

Decizia PRO TV de a renunța la emisiunea „La Măruță” face parte dintr-un proces mai amplu de adaptare a strategiei de conținut, menit să răspundă atât publicului de televiziune liniară, cât și consumatorilor digitali, în contextul unei piețe media aflate într-o continuă evoluție, se arată într-un comunicat oficial transmis de postul de televiziune.

„Au fost 18 ani în care La Măruță a fost mai mult decât o emisiune și a devenit o parte importantă din viața mea și, sunt convins, și din viețile multor telespectatori. Am crescut împreună, am râs, am sărbătorit, am învățat și am descoperit poveștile extraordinare ale invitaților noștri. Pentru mine, acesta a fost un capitol minunat, care va păstra mereu un loc special în sufletul meu. Acum sunt curios și privesc cu entuziasm perioada care urmează, urmând să îmi dedic timpul mai multor proiecte din zona online și noi formate pe care îmi doream să le dezvolt. Sunt profund recunoscător echipei și publicului care mi-au fost alături în fiecare zi a acestei călătorii și le mulțumesc pentru fiecare moment pe care l-au împărtășit cu mine”, a declarat Cătălin Măruță.

foto: Arhiva ELLE

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
