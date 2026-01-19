Fostul soț al lui Shannen Doherty contestă acordul de divorț la doi ani după moartea vedetei

Kurt Iswarienko, fostul soț al lui Shannen Doherty, încearcă să blocheze o decizie a instanței privind înlocuirea administratorului trustului actriței.

Fostul soț al lui Shannen Doherty are pretenții la averea vedetei

Iswarienko a depus miercuri documente legale la Tribunalul Superior din Los Angeles, invocând decesul lui Doherty și divorțul lor din 2024 ca motiv pentru care instanța „nu are jurisdicție” în acest caz, potrivit actelor obținute de Page Six.

Conform documentelor, Iswarienko susține că divorțul său de Doherty nu ar fi trebuit să primească o hotărâre oficială din partea instanței din cauza morții actriței, survenite pe 13 iulie 2024, ceea ce ar însemna că tribunalul nu ar avea nici competența de a se pronunța asupra înlocuirii administratorului trustului. El mai afirmă că administratorul patrimoniului familiei Shannen Doherty, Christopher Cortazzo, nu a demonstrat în mod adecvat că ar fi fost autorizat prin trust să depună această cerere în instanță.

Cortazzo a depus documente pe 24 noiembrie, solicitând să fie recunoscut drept succesor în interes pentru patrimoniul actriței din „Charmed”, pentru a putea continua demersurile legale în litigiul dintre Doherty și Iswarienko.

În documente, Cortazzo îl acuză pe Iswarienko că nu și-a respectat obligațiile din acordul de divorț, potrivit căruia trebuia să scoată la vânzare casa lor de 1,5 milioane de dolari din Dripping Springs, Texas, locuință pe care au împărțit-o până la o dată neprecizată. De asemenea, reprezentanții succesiunii susțin că fostul soț nu ar fi returnat bunuri aparținând lui Doherty și că ar reține peste 50.000 de dolari pe care i-ar datora patrimoniului acesteia.

Acordul de divorț dintre Doherty și Iswarienko a fost semnat pe 13 iulie, cu doar câteva ore înainte ca actrița să moară, la vârsta de 53 de ani, după o luptă de nouă ani cu cancerul de sân, care se extinsese la creier și oase.

Pe 15 iulie, un judecător a declarat oficial cuplul divorțat.

După cum s-a relatat anterior, vedeta din „Beverly Hills, 90210” s-a luptat până în ultimele clipe ale vieții să-și finalizeze divorțul de Iswarienko, deoarece se temea că fotograful, despre care actrița susținea că i-a fost infidel, ar putea avea dreptul să îi revendice averea de mai multe milioane de dolari, potrivit unor surse.

„Știam că situația este foarte gravă”, a declarat pentru Page Six un prieten al lui Doherty la momentul diagnosticului. „A luptat atât de mult, și este atât de nedrept… Shannon a murit înainte ca divorțul să poată fi oficializat complet în instanță. Tot ce ne-am dorit a fost ca Shannon să-și vadă îndeplinită ultima dorință: să moară ca o femeie divorțată.”

Shannen Doherty a murit la 53 de ani

Shannen Doherty a murit pe 13 iulie 2024 la vârsta de 53 de ani. În 2015, Shannen Doherty, cunoscută pentru rolul din serialul Beverly Hills 90210, a fost depistată cu cancer de sân în stadiul IV. De atunci, actrița a suferit mai multe operații și a urmat tratamente de chimioterapie și radioterapie. În ciuda acestor eforturi, Shannen a dezvăluit în urmă cu câteva luni că starea sa de sanătate continuă să se agraveze, fiind diagnosticată și cu metastaze cerebrale.

Vestea că Shannen Doherty a murit la 53 de ani a fost anunțată de publicistul acesteia.

„Cu inima grea confirm decesul actriței Shannen Doherty. Sâmbătă, 13 iulie, ea a pierdut lupta cu cancerul după mulți ani de luptă cu boala” a confirmat Leslie Sloane, publicistul de lungă durată al lui Doherty, într-o declarație exclusivă pentru PEOPLE, duminică, 14 iulie. „Fiică, soră, mătușă și prietenă devotată, ea a fost înconjurată de cei dragi, precum și de câinele ei, Bowie. Familia cere intimitate în acest moment pentru a o putea plânge în pace”, a continuat Sloane.

