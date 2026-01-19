Prima Doamnă a Franței, Brigitte Macron, își arată talentul de DJ și mișcările de dans. Imaginile au devenit virale

Prima Doamnă a Franței, Brigitte Macron, și-a demonstrat talentul de DJ și pasiunea pentru dans în cadrul unei petreceri organizate la Disneyland Paris pentru copii internați în spitale și familiile acestora.

Brigitte Macron, în ipostaza de DJ

Imagini de la eveniment o arată pe soția președintelui Franței dansând și mixând muzică la pupitrul de DJ, în fața a aproximativ 300 de copii și aparținători, în incinta parcului de distracții din apropierea Parisului.

Cunoscută pentru dragostea sa pentru muzică și dans, Brigitte Macron a fost surprinsă în timp ce prelua platanele de la DJ-ul Sam One, pe fundalul celebrei piese „Forever Young” a trupei Alphaville, în timpul unei așa-numite sesiuni „electronic snack”, organizată într-unul dintre restaurantele parcului. Vizibil binedispusă, Prima Doamnă a dansat, a râs și i-a încurajat pe cei din fața ei să i se alăture pe ringul de dans.

Evenimentul a avut loc în cadrul inițiativei caritabile anuale Pièces Jaunes, care strânge fonduri pentru proiecte destinate spitalelor din întreaga Franță.

Alături de Brigitte Macron s-a aflat și Didier Deschamps, selecționerul echipei naționale de fotbal a Franței, campioană mondială, cunoscut susținător de lungă durată al campaniei caritabile. Brigitte Macron este, în prezent, președinta fundației.

Prima Doamnă a intentat un proces

La începutul acestei luni, zece persoane care au răspândit afirmații „răuvoitoare” potrivit cărora Brigitte Macron s-ar fi născut bărbat au fost găsite vinovate de hărțuire cibernetică. Un tribunal din Paris le-a aplicat pedepse cu închisoare cu suspendare de până la opt luni pentru comentarii considerate „deosebit de degradante și insultătoare” la adresa Primei Doamne.

Opt bărbați și două femei, cu vârste între 41 și 65 de ani, au fost acuzați că au publicat „numeroase” afirmații false privind presupusa identitate a lui Brigitte Macron și că au asociat diferența de vârstă de 24 de ani dintre ea și soțul său cu acuzații de pedofilie.

Brigitte Macron nu a fost prezentă la procesul care s-a desfășurat pe parcursul a două zile, în luna octombrie.

Într-un interviu acordat postului național TF1, ea a declarat că a decis să inițieze acțiunea în justiție pentru „a da un exemplu' împotriva hărțuirii online, după ce unele dintre postări au fost vizualizate de zeci de mii de ori.

Fiica sa, Tiphaine Auzière, a depus mărturie în instanță, vorbind despre ceea ce a descris drept „deteriorarea” vieții mamei sale, pe fondul intensificării atacurilor din mediul online.

„Nu poate ignora lucrurile oribile care se spun despre ea', a declarat Tiphaine Auzière în fața judecătorilor.

Aceasta a mai precizat că impactul nu s-a limitat doar la Brigitte Macron, ci s-a extins asupra întregii familii, inclusiv asupra nepoților președintelui.

„Știe că imaginea ei poate fi distorsionată pentru a susține minciuni și teorii false”, a spus Auzière, potrivit The New York Times. „Nu trece o săptămână fără ca cineva să îi amintească de aceste lucruri. Ca fată, femeie și mamă, nu i-aș dori nimănui să treacă prin așa ceva”.

Potrivit The New York Times, primele postări care contestau identitatea de gen a lui Brigitte Macron au apărut în 2021, însă valul de dezinformare a luat amploare în martie 2024, când Candace Owens a reluat public acuzațiile false, susținând că Prima Doamnă s-ar fi născut bărbat și că l-ar fi „manipulat” pe Emmanuel Macron înainte de tranziția către sexul feminin. Cuplul prezidențial francez a intentat ulterior un proces împotriva lui Owens.

