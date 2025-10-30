Brigitte Macron dă în judecată zece persoane pentru hărțuire online. Prima doamnă a Franței luptă împotriva teoriilor conspirației și a discursului urii

Zece persoane sunt acuzate la Paris de hărțuire online, după ce au răspândit pe internet zvonuri false despre sexul lui Brigitte Macron, relatează The New York Times. Procesul, care a început pe 28 octombrie, marchează o nouă etapă în lupta publică a soției președintelui francez împotriva teoriilor conspirației și a discursului de ură.

Potrivit publicației americane, Brigitte Macron a depus o plângere oficială împotriva celor zece inculpați, după ce aceștia au lansat anul trecut, pe rețelele de socializare, acuzații nefondate despre identitatea ei de gen și despre relația cu Emmanuel Macron. În prima zi de proces, inculpații au negat acuzațiile, susținând că au participat la o „dezbatere publică” sau că au făcut „satiră”.

Procesul din capitala Franței are loc la doar trei luni după ce Brigitte și președintele Emmanuel Macron au intentat un alt proces împotriva creatoarei de conținut de extremă dreaptă Candace Owens, care a făcut afirmații similare, fără dovezi, pe platforma sa.

Deși Prima Doamnă nu a fost prezentă în sala de judecată, fiica sa cea mică, Tiphaine Auzière, a luat cuvântul, descriind impactul psihologic al acestor atacuri. Ea a declarat în fața instanței că ura din mediul online a afectat-o profund pe mama sa.

„Știe că imaginea ei poate fi distorsionată pentru a susține minciuni și teorii false”, a spus Auzière, potrivit The New York Times. „Nu trece o săptămână fără ca cineva să îi amintească de aceste lucruri. Ca fată, femeie și mamă, nu i-aș dori nimănui să treacă prin așa ceva”.

Potrivit The New York Times, primele postări care contestau identitatea de gen a lui Brigitte Macron au apărut în 2021, însă valul de dezinformare a luat amploare în martie 2024, când Candace Owens a reluat public acuzațiile false, susținând că Prima Doamnă s-ar fi născut bărbat și că l-ar fi „manipulat” pe Emmanuel Macron înainte de tranziția către sexul feminin. Cuplul prezidențial francez a intentat ulterior un proces împotriva lui Owens.

„Suntem pregătiți să demonstrăm pe deplin, atât generic, cât și specific, că ceea ce spune ea despre Brigitte Macron este fals”, a declarat avocatul american al familiei Macron, Tom Clare, în cadrul podcastului BBC „Fame Under Fire”. Clare a precizat că, în timpul procesului, vor fi prezentate „mărturii ale experților care vor avea caracter științific”.

Candace Owens a reacționat anterior, acuzând că soții Macron folosesc procesul pentru a „intimida un jurnalist” și pentru a-l reduce la tăcere.

Brigitte, mamă a trei copii, l-a cunoscut pe Emmanuel, cu 24 de ani mai tânăr, în perioada în care preda la un liceu din Amiens, unde actualul președinte îi era elev.

În august, președintele francez a declarat că el și soția sa „au fost nevoiți” să o acționeze în instanță pe Candace Owens pentru a „face respectat adevărul”, în ciuda riscului de a declanșa așa-numitul efect Streisand — atragerea unei atenții și mai mari asupra unui subiect prin încercarea de a-l suprima. Clare a adăugat că președintele și soția sa urmează, de asemenea, să depună mărturie.

„Este profund tulburător să te gândești că trebuie să te expui astfel, să aduci acest tip de dovezi în spațiul public… Este un proces dificil, dar unul prin care va trebui să treacă”, a spus Clare. „Însă este dispusă să o facă. Este hotărâtă să facă tot ce este necesar pentru a restabili adevărul”.

