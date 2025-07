Brigitte Macron, gest tensionat în timpul unei vizite oficiale cu Emmanuel Macron, la două luni după episodul controversat din avion. Cum au fost filmați cei doi

Președintele Franței, Emmanuel Macron, și soția sa, Brigitte Macron, au fost din nou în centrul atenției publice, în urma unei noi scene incomode apărute în spațiul public, la mai puțin de două luni după un alt incident controversat care a făcut înconjurul lumii.

Cuplul prezidențial francez a ajuns marți în Regatul Unit pentru o vizită de stat de trei zile. La coborârea din avion, pe pista bazei Royal Air Force Northolt din Londra, camerele de luat vederi au surprins un moment stânjenitor: Brigitte Macron a ignorat mâna întinsă a soțului ei, care îi oferea sprijin pe scările aeronavei. Timp de câteva secunde, președintele a rămas cu brațul întins, îmbrăcat impecabil în costum, însă Prima Doamnă a preferat să se sprijine pe balustradă. În cele din urmă, după ce a ajuns la sol, Brigitte i-a oferit totuși un zâmbet și câteva cuvinte, gest care a părut să destindă atmosfera.

🚨 Brigitte Macron snubbed Emmanuel Macron's hand as they exited the plane today 😬 Why does he put up with it? Years of indoctrination and grooming from a young age might explain it. 🤔 pic.twitter.com/KMSFh2hVi1

Președintele Macron a fost întâmpinat la sosire de Prințul William, care i-a strâns mâna. Alături de el s-a aflat și soția sa, Kate Middleton, prezentă la ceremonia oficială de primire.

Reprezentanții Palatului Élysée nu au oferit un punct de vedere oficial cu privire la acest nou episod. Relația dintre Emmanuel și Brigitte Macron a fost intens analizată de-a lungul timpului, nu doar din cauza diferenței de vârstă dintre cei doi – el având 47 de ani, iar ea 72 – ci și ca urmare a incidentelor publice neobișnuite dintre ei.

Emmanuel Macron was left awkwardly hanging as wife Brigitte ignored his helping hand while disembarking in London for their UK state visit.



The French president air-kissed the Princess of Wales moments later before heading to Windsor to meet King Charles.#Macron #Brigitte pic.twitter.com/mJYYIreSbJ