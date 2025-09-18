Brigitte Macron vine cu dovezi care să ateste că s-a născut femeie. Ce fotografii vor prezenta avocații în instanță

Președintele Franței, Emmanuel Macron, și soția sa, Brigitte, intenționează să prezinte dovezi „științifice” pentru a demonstra că Prima-Doamnă nu este transgender, după ce au dat-o în judecată pe Candace Owens, creatoarea de conținut de extremă dreaptă, pentru defăimare, în Statele Unite. Brigitte Macron a apelat la instanță după ce a fost multă vreme hărțuită de aceste afirmații false.

Brigitte Macron va demonstra în instanță că este femeie

Owens a lansat în mod repetat acuzații transfobe, susținând că Brigitte Macron ar fi fost desemnată de sex masculin la naștere și că l-ar fi „manipulat” pe Emmanuel Macron, pe atunci adolescent, înainte de a face tranziția către sexul feminin. Cuplul prezidențial francez a deschis acțiunea legală împotriva lui Owens în această vară.

„Suntem pregătiți să demonstrăm pe deplin, atât generic, cât și specific, că ceea ce spune ea despre Brigitte Macron este fals”, a declarat avocatul american al familiei Macron, Tom Clare, în cadrul podcastului BBC „Fame Under Fire’. Clare a precizat că în timpul procesului vor fi prezentate „mărturii ale experților care vor avea caracter științific”.

Candace Owens a acuzat anterior că soții Macron folosesc procesul pentru a încerca să intimideze un jurnalist și să îl reducă la tăcere.

Brigitte, mamă a trei copii, l-a cunoscut pe Emmanuel, cu 24 de ani mai tânăr, în perioada în care preda la un liceu din Amiens, unde actualul președinte îi era elev.

În august, președintele francez a declarat că el și soția sa „au fost nevoiți” să o acționeze în instanță pe Candace Owens pentru a „face respectat adevărul”, în ciuda riscului de a declanșa așa-numitul efect Streisand, adică atragerea unei atenții și mai mari asupra unui subiect prin încercarea de a-l suprima.

Clare a adăugat că președintele și soția sa urmează, de asemenea, să depună mărturie și a subliniat că procesul este „extrem de intruziv pentru această familie”, dar că în final va demonstra „cât de încrezători sunt în capacitatea lor de a dovedi falsitatea acuzațiilor într-un cadru public”.

Conform DailyMail.com, zvonurile despre presupusa identitate de gen a lui Brigitte Macron circulă de ani buni în spațiul online, fiind lansate de extremiștii de dreapta. Cele două femei au publicat, în decembrie 2021, un videoclip de patru ore pe YouTube, în care au susținut că au descoperit un „secret de stat” și o „escrocherie” legate de transformarea lui Jean-Michel Trogneux în Brigitte și de căsătoria acesteia cu Emmanuel Macron, actualul președinte al Franței.

În primă instanță, un tribunal din Lisieux, Normandia, le-a găsit vinovate de defăimare și le-a condamnat să plătească despăgubiri în valoare de 8.000 de euro către Brigitte Macron și 5.000 de euro către fratele acesteia. Totuși, Curtea de Apel din Paris a considerat acum că afirmațiile controversate nu constituie defăimare, ci intră sub protecția libertății de exprimare, relatează DailyMail.com.

Avocatul lui Brigitte Macron, Jean Ennochi, a anunțat că atât Prima Doamnă, cât și fratele său vor contesta decizia la Curtea de Casație.

„Doamna Macron este profund afectată de această hotărâre și nu intenționează să lase lucrurile așa”, a declarat Ennochi pentru presă, potrivit DailyMail.com.

