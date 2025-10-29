Sia și fostul ei soț, Dan Bernard, în plină luptă pentru custodie. Cei doi se acuză reciproc de abuz de substanțe și pornografie infantilă

Sia și fostul ei partener, medicul oncolog Dan Bernard, se află în plin conflict legal, schimbând acuzații grave în cadrul procesului pentru custodia fiului lor, Somersault „Summi”, în vârstă de un an. Potrivit TMZ, Bernard a depus marți documente în instanță prin care solicită custodia exclusivă a copilului, susținând că artista este „un pericol grav și imediat” pentru minor.

„Sia este un părinte nepotrivit și nesigur, care se confruntă cu abuzul de substanțe și dependența, ceea ce o face incapabilă să ofere îngrijire sigură sau stabilă pentru Summi”, a declarat Bernard, care a adăugat că el este „singurul părinte sigur și de încredere”, subliniind că „este medic, tânăr, sănătos și fără antecedente penale sau probleme legate de droguri ori alcool”.

În documente, Bernard o acuză pe artista australiană în vârstă de 49 de ani că ar fi ascuns o spitalizare de două săptămâni în Los Angeles, luna trecută, după ce ar fi fost testată pozitiv pentru barbiturice și benzodiazepine, „fără o explicație medicală legitimă”. El solicită ca Sia să fie supusă testelor antidrog regulate și aleatorii și ca vizitele cu fiul lor să fie limitate la două ore, de trei ori pe săptămână, în prezența unui supraveghetor profesionist.

Sia a negat toate acuzațiile, afirmând că este abstinentă de peste șase luni.

„Încercarea lui Dan de a folosi împotriva mea trecutul meu legat de dependență… nu are niciun scop legitim și este menită doar să denatureze faptele și să îmi submineze credibilitatea”, a declarat artista, citată de TMZ.

Cântăreața, care a deținut custodia completă a copilului de la momentul intentării divorțului, în martie, după doi ani de căsnicie, a susținut că nu există niciun motiv de urgență pentru acordarea custodiei totale tatălui. Mai mult, Sia afirmă că Bernard se află, la rândul lui, în centrul unei investigații conduse de Poliția din Los Angeles și de Departamentul pentru Servicii pentru Copii și Familie, după ce „materiale de pornografie infantilă” ar fi fost descoperite pe hard diskul computerului acestuia.

„Am cerut limitarea drepturilor sale de vizită imediat ce am fost informată despre anchetă”, a spus artista în declarația depusă la dosar. Potrivit acesteia, investigația ar fi fost „neconcludentă”, iar cazul ulterior închis. Cu toate acestea, Sia a adăugat că este în continuare îngrijorată ca fiul lor să petreacă timp nesupravegheat cu tatăl lui.

Bernard neagă acuzațiile și susține, conform TMZ, că Sia „a plantat probe” pentru a-l împiedica să petreacă timp cu fiul lor.

Sia și Dan Bernard s-au căsătorit în urmă cu doi ani, în cadrul unei ceremonii intime la Villa Olivetta, reședința lui Domenico Dolce și Stefano Gabbana din Portofino. Pentru nunta discretă, la care au participat doar șase invitați, inclusiv mirii, artista a purtat o rochie tip sirenă din dantelă, cu mâneci trei sferturi, guler înalt și detalii delicate cu nasturi în față. Sia a completat ținuta cu un voal transparent, cu detalii din dantelă, în timp ce Dan a optat pentru un smoking de culoare deschisă, cu o curea de mătase și papion.

Nu este clar când au început să se întâlnească cei doi, Sia păstrând relația lor privată și împărtășind doar o fotografie de cuplu în 2022, pe Instagram. Deși declarase anterior că „va rămâne singură pentru restul vieții”, artista i-a surprins pe fani când a apărut la premiera din Los Angeles a filmului West Side Story, ținându-se de mână cu Dan.

Înainte de Bernard, cântăreața a fost căsătorită cu Erik Anders Lang. Nunta a avut loc la casa artistei din Palm Springs, California, în august 2014, la două luni după ce Lang a dezvăluit logodna lor pe Instagram. Cei doi s-au despărțit în decembrie 2016.

Foto: Profimedia

