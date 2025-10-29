Chris Evans și soția lui, Alba Baptista, au devenit părinți în secret!

Chris Evans și Alba Baptista au devenit părinți. Actorul în vârstă de 44 de ani și actrița portugheză de 28 de ani au pășit către o nouă etapă în viața lor. Cei doi formează un cuplu extrem de discret și își trăiesc povestea de dragoste departe de ochii publicului.

Chris Evans și Alba Baptista au devenit părinți

TMZ este prima publicație care a dezvăluit faptul că actorul Chris Evans și Alba Baptista au devenit părinți pentru prima dată. Ulterior, și People a confirmat informația. Fiica celor doi, pe care au ales să o cheme Alma Grace Baptista Evans, a venit pe lume vineri, 24 octombrie, în Massachusetts.

Detalii despre relația dintre Chris Evans și Alba Baptista

Primele zvonuri conform cărora Chris Evans și Alba Baptista formează un cuplu au apărut în ianuarie 2022. În același an, în noiembrie, a sursă a dezvăluit că actrița și actorul se întâlnesc de mai bine de un an.

Chris Evans este recunoscut de către public datorită rolului Captain America din universul Marvel. În ceea ce o privește pe Alba Baptista, ea a avut o serie de roluri în mai multe seriale și filme din țara sa natală (printre care A Impostora, Filha da Lei, A Criação, Jogo Duplo), dar a atras atenția la nivel internațional odată cu apariția în serialul Netflix Warrior Nun, primul ei rol în limba engleză. Un alt rol important este cel din filmul Mrs. Harris Goes to Paris. Conform People, Alba Baptista vorbește cinci limbi, iar în anul 2018 s-a implicat în mai multe acțiuni umanitare la un orfelinat din Cambodgia, concentrându-se pe educație. De asemenea, ea a câștigat în trecut premiul Shooting Star la Festivalul de Film de la Berlin.

Chris Evans, primele declarații despre căsătoria cu Alba Baptista

Chris Evans și Alba Baptista s-au căsătorit în luna septembrie a anului 2023, în cadrul unei ceremonii organizate la o proprietate privată din Cape Cod, Massachusetts. O sursă apropiată a declarat pentru Page Six că la marele eveniment au participat doar prietenii apropiați și familiile celor doi îndrăgostiți. Printre persoanele celebre care au luat parte la nuntă s-au numărat și actorii Robert Downey Jr., Chris Hemsworth și Jeremy Renner. Sursa a mai precizat și că ceremonia a fost extrem de privată, persoanelor invitate chiar fiindu-le confiscate telefoanele în timpul evenimentului.

Într-un interviu oferit publicației Page Six, Chris Evans a dezvăluit că el și Alba Baptista au avut parte de două ceremonii, una în Boston și una în Portugalia, țara de origine a soției sale.

„Am avut un fel de două ceremonii. Am avut una pe Coasta de Est și una în Portugalia – soția mea este de acolo. Dar au fost pur și simplu… minunate și frumoase. Este foarte obositor să planifici o nuntă. Dar acum că am trecut peste asta, ne bucurăm de viață, pregătindu-ne pentru toamnă, anotimpul meu preferat. Este cea mai bună perioadă a anului în acest moment. Acum ne relaxăm, ne bucurăm de viață și reflectăm”, a mărturisit Chris Evans.

Citește și:

Kristen Stewart, primul film ca regizoare. Actrița a pășit pe covorul roșu alături de soția ei, Dylan Meyer

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro