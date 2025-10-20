Christine Baumgartner, fosta soție a lui Kevin Costner, s-a recăsătorit. Imagini de la nunta din Santa Barbara

Christine Baumgartner și logodnicul ei, finanțistul Josh Connor, s-au căsătorit. Cei doi și-au unit destinele sâmbătă, 18 octombrie, la Santa Ynez Ranch, o vie privată din Santa Barbara, California, aproape de locurile unde Baumgartner a copilărit. Ceremonia în aer liber, desfășurată chiar înainte de apus, a fost restrânsă, cu puțin peste 100 de invitați, printre care și copiii mirilor.

Christine Baumgartner și Josh Connor, nuntă de vis în Santa Barbara

Cristina a purtat o rochie personalizată de Mira Zwillinger, cu flori brodate manual și decolteu în formă de inimă. Pentru petrecere, a schimbat ținuta cu un model alb din satin, fără bretele, semnat Lihi Hod, cu decolteu și șliț lateral. Josh a purtat un tuxedo clasic negru, croit pe comandă.

Weekend-ul a fost gândit pentru familie și apropiați, începând cu o seară de primire vineri, 17 octombrie, permițând cuplului să petreacă timp de calitate alături de cei dragi, fără presiunea unui eveniment de o singură zi. Festivitățile au fost simple, concentrate pe iubire, familie și frumusețea naturii înconjurătoare.

„A fost magic — cu adevărat,” a declarat un invitat pentru PEOPLE. „Peisajul era superb, dar ceea ce a făcut momentul special a fost intimitatea. Nu a fost un spectacol mare. A fost autentic, din inimă și complet al lor. Toți cei prezenți au simțit că asistă la ceva cu adevărat prețios.”

Un alt invitat a adăugat: „Bucuria și râsetele au fost molipsitoare, de la seara de bun venit de vineri până la ultima dansa de sâmbătă. Christine și Josh radiau. Nu a fost niciun ochi uscat în sală în timpul ceremoniei.„

Cum a fost Christine Baumgartner cerută în căsătorie de partenerul ei

Cei doi s-au logodit pe 26 ianuarie, când Josh a cerut-o în căsătorie pe o plajă din Santa Barbara, surprinzând-o pe Christine, care se aștepta doar la o cină intimă pentru doi. „Era pe punctul de a ploua, așa că aproape nimeni nu era pe plajă când Josh s-a pus în genunchi,” a declarat o sursă apropiată cuplului.

Christine și Josh au fost observați împreună pentru prima dată în iulie 2023, în Hawaii. În ianuarie 2024, o prietenă a Baumgartner a confirmat pentru PEOPLE că cei doi se întâlnesc. Căsătoria vine la puțin peste un an și jumătate după ce Christine și-a finalizat divorțul de Kevin Costner, în februarie 2024, după 18 ani de căsnicie, având împreună trei copii. Connor are, de asemenea, trei copii dintr-o căsătorie anterioară.

În ultimele luni, Christine s-a bucurat de discreție și de timpul petrecut cu familia și prietenii, concentrându-se pe noua ei viață alături de Josh. De asemenea, ea și-a intensificat implicarea în organizația non-profit OmniPeace Foundation, care aduce educație muzicală copiilor nevoiași. Baumgartner a sprijinit fundația timp de peste un deceniu și a contribuit recent la proiectul Music Box din Long Beach, oferind instrumente, materiale și curriculum pentru lansarea programelor muzicale în școli.

