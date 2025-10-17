Andreea Bălan a dezvăluit dacă își va schimba numele după căsătoria cu Victor Cornea: „Vom anunța…”

La finalul anului 2024, Andreea Bălan și Victor Cornea s-au logodit. Artista a fost cerută în căsătorie de către jucătorul de tenis în avion, înainte de decolarea spre Laponia, acolo unde se îndreptau în vacanță alături de fiicele cântăreței, Ella și Clara, băiețelul sportivului, Luca, precum și mama Andreei Bălan.

Ce nume va purta în buletin Andreea Bălan după căsătorie

Recent, Andreea Bălan a răspuns unei curiozități pe care o au mai multe persoane, și anume dacă intenționează să își schimbe numele după ce se va căsători cu Victor Cornea. În ceea ce privește data evenimentului, artista a menționat că va anunța că va avea loc anul viitor, după concertul ei de la Sala Palatului de pe 1 martie 2026.

„Rămân Andreea Bălan, dar voi lua și numele lui. Vom anunța data nunții în curând, în exclusivitate. După Sala Palatului (va avea loc nunta – n.red.). Le luăm pe rând. Sala Palatului este pe 1 Martie. După aceea urmează nunta”, a declarat Andreea Bălan în emisiunea „La Măruță” de la PRO TV.

Ce rol va avea Aurelian Temișan la nunta Andreei Bălan

La nunta Andreei Bălan cu fostul ei soț, George Burcea, nașii celor doi au fost Aurelian Temișan și soția lui, Monica Davidescu. Cei doi nu pot fi din nou nași la nunta artistei cu Victor Cornea. Însă, Aurelian Temișan a dezvăluit recent că va avea un rol deosebit la evenimentul care va avea loc în 2026.

„M-a cerut, dar să o duc la altar. Nașii îi va alege el am înțeles, iar eu o voi duce la altar. Așa mi-a spus: să nu-mi fac program. Mi-am și pus în agendă pentru anul viitor. Va fi o bucurie să văd doi oameni atât de fericiți că își unesc destinul. Va fi până în vara anului următor, cred că undeva în mai”, a declarat Aurelian Temișan pentru cancan.ro.

Andreea Bălan, noi detalii despre nunta cu Victor Cornea

Inițial, Andreea Bălan declarase că nunta va avea loc chiar în vara acestui an, însă ulterior cei doi au decis să amâne evenimentul. Cântăreața a declarat în cadrul unei emisiuni că este extrem de fericită alături de Victor Cornea și a vorbit și despre planurile de nuntă.

„Nunta o să fie la anul, undeva în primăvară sau vară. Momentan e prea devreme să discutăm de pregătiri, dar am stabilit când facem. Avem data stabilită, avem locația, dar urmează să anunțăm. Mai întâi e Sala Palatului, iar apoi nunta”, a declarat artista în emisiunea „Summer Star” de la Antena Stars.

În aceeași emisiune, Andreea Bălan a precizat că a fost surprinsă de decizia sportivului de a o cere în căsătorie, el fiind mult mai tânăr decât ea.

„Nu mă așteptam. Am fost total surprinsă. El, fiind mai tânăr ca mine, m-am gândit că mai are nevoie de timp. Credeam că o să se întâmple peste câțiva ani. Nu există presiune sau vreo dorință spusă din partea mea. El și-a dorit foarte mult! Vrea o familie, stabilitate și o iubire trainică pentru totdeauna. Deși la 31 de ani nu te gândești că poate vrei să te căsătorești, el vrea această stabilitate, pentru că este plecat de mic de acasă și un sportiv de performanță întotdeauna va căuta echilibru”, a spus Andreea Bălan.

Citește și:

Ryan Reynolds, criticat dur pentru un comentariu „tulburător' despre fiul său, Olin, pe care îl are cu Blake Lively

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro