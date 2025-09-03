Andreea Bălan, declarații neașteptate despre tatăl fiicelor sale, George Burcea, și fosta lui parteneră, Viviana Sposub: „Greșelile fundamentale sunt la bărbat”

Andreea Bălan și George Burcea s-au căsătorit pe 15 septembrie 2019, iar la începutul anului 2020 s-au despărțit. Cântăreața a confirmat la vremea respectivă informația prin intermediul unui mesaj publicat pe rețelele de socializare, după ce în presă apăruse mai multe zvonuri despre o posibilă separare. Artista și actorul au împreună două fetițe, pe Ella și Clara.

Andreea Bălan, declarații despre tatăl fiicelor sale

Andreea Bălan și fostul ei soț, George Burcea, au trecut printr-un divorț mediatizat și cu mai multe ocazii au făcut acuzații dure unul la adresa celuilalt. Cei doi au decis să meargă pe drumuri separate după o relație de cinci ani. După despărțire, actorul a început o relație cu Viviana Sposub, însă între timp cei doi s-au despărțit.

Andreea Bălan a dezvăluit recent cum este fostul ei soț, George Burcea, în rolul de tată, dar și ce anume a deranjat-o la Viviana Sposub, fosta lui parteneră de viață.

„Ele au fost și sunt victime colaterale (partenerele foștilor ei iubiți- n.red.). Greșeala întotdeauna este la bărbat. Ele pur și simplu erau angrenate. De exemplu fosta tatălui fetițelor mele publica poze cu fetițele mele, mă deranjau lucrurile astea la un moment dat. Dar ea era doar o victimă a insistențelor lui. Greșelile fundamentale sunt la bărbat, nu la femeile care au fost în viețile lor la vremea respectivă”, a povestit Andreea Bălan în podcastul „Despre femeie cu Mihaela Tatu.”

Andreea Bălan, despre cum este George Burcea în rolul de tată

Andreea Bălan a conștientizat în timp că trebuie să accepte prezența lui George Burcea în viața celor două fiice pe care le au împreună.

„Durerea este foarte mare în momentul în care tu ca femeie te separi, divorțezi. La început bărbații par implicați. Mai târziu, când se liniștesc apele, tot greul cade pe mamă. Mama rămâne cum poate să crească copiii. În primă fază te simți abandonată și există această furie, și el are furie și tot așa. Eu am început cu procese, dar am înțeles, prin meditație și vindecare, că fetițele mele sunt jumătate eu, jumătate tatăl lor, și eu trebuie să accept această jumătate. Dacă o resping înseamnă că-mi resping copiii. Eu l-am ales să fie tatăl copiilor mei și trebuie să-l accept așa cum e.”

Andreea Bălan și George Burcea au avut mai multe procese de-a lungul acestor ani, iar artista a fost cea care a decis să renunțe la lupta juridică. Cântăreața a recunoscut că actorul nu a fost implicat în viața fiicelor lor.

„Am renunțat la procese și am încercat să fac o relație cât de cât echilibrată. Clar că nu-mi convin multe. Și de-a lungul timpului nu a fost un tată foarte implicat, dar încerc pe cât posibil eu să le dau impresia fetițelor că totul este bine și că tatăl lor le iubește. Tot timpul le spun, mami te iubește, tati te iubește. Ele trebuie să crească cu ideea că sunt iubite și merită tot ce e mai bun”, a mai spus Andreea Bălan.

