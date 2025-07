Andreea Bălan, noi detalii despre nunta cu Victor Cornea. Ce decizii au luat cei doi: „Avem data stabilită, avem locația, dar…”

Andreea Bălan și partenerul ei, tenismenul Victor Cornea, au început pregătirile pentru cel mai important moment din relația lor: nunta. Cererea în căsătorie a avut loc acum câteva luni, iar acum cei doi discută detalii despre viitorul eveniment.

Inițial, Andreea Bălan declarase că nunta va avea loc chiar în vara acestui an, însă ulterior cei doi au decis să amâne evenimentul.

Cântăreața a declarat în cadrul unei emisiuni că este extrem de fericită alături de Victor Cornea și a vorbit și despre planurile de nuntă.

„Nunta o să fie la anul, undeva în primăvară sau vară. Momentan e prea devreme să discutăm de pregătiri, dar am stabilit când facem. Avem data stabilită, avem locația, dar urmează să anunțăm. Mai întâi e Sala Palatului, iar apoi nunta”, a declarat artista în emisiunea „Summer Star” de la Antena Stars.

Andreea Bălan a ținut să precizeze că atât ea, cât și logodnicul ei, consideră că au familia completă și nu își mai doresc un alt copil.

„Nu ne mai dorim copii niciunul! El nu își dorește. Are deja un băiețel, are 12 ani, are toată cariera înainte. Eu știu ce presupune, dar și el, cumva! Nu ne dorim”, a precizat ea.