Andreea Bălan, dezvăluiri despre nunta cu Victor Cornea. Ce a mărturisit artista despre eveniment: „Va fi cum vrea el”

Recent, Andreea Bălan și Victor Cornea s-au logodit. Artista a fost cerută în căsătorie de către jucătorul de tenis în avion, înainte de decolarea spre Laponia, acolo unde se îndreptau în vacanță alături de fiicele cântăreței, Ella și Clara, băiețelul sportivului, Luca, precum și mama Andreei Bălan.

Întoarsă din vacanța splendidă petrecută în Laponia, Andreea Bălan a făcut o serie de declarații referitoare la nunta cu logodnicul ei, Victor Cornea.

„Îl las pe Victor să hotărască. Este hotărârea lui, decizia lui și va fi cum vrea el, pentru că pentru el e o lume nouă mass-media. Clar că are și el parte de interviuri și de publicitate, pentru că este în primii 100 jucători din lume, la tenis. Dar vâltoarea în care mă aflu eu nu se compară cu nimic din sport și, de aceea, vreau să decidă el, cum se simte el confortabil. (…) Nu știu când va fi nunta. Voi afla și eu”, a spus artista pentru WOWnews .

Într-un video postat chiar de artistă, aceasta îi întreabă pe cei trei copii ce părere au despre momentul la care au fost martori în avion.

La câteva zile de la cererea în căsătorie, Andreea Bălan a vorbit într-un interviu despre acest moment special din viața ei.

„Sunt extrem de emoționată, sunt fericită, nu mă așteptam la așa ceva. Am crezut că o să fie un zbor normal, cu spiriduși, spre Laponia. La un moment dat am auzit în toată aeronava despre o scrisoare, despre un mesaj pentru Andreea. Am crezut că e vorba de o altă Andreea. Când a zis și de Victor, mi-am dat seama că e vorba despre mine și instant Victor s-a așezat în genunchi în fața mea. Abia atunci mi-am dat seama despre ce e vorba”, a declarat Andreea Bălan, în exclusivitate la știrile Antena Stars, prezentate de Geanina Ilieș.