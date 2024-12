Adevăratul motiv pentru care Victor Cornea a cerut-o în căsătorie pe Andreea Bălan în timp ce se aflau în avion: „L-am întrebat de ce a făcut așa…”

Plecată în vacanță în Laponia alături mama ei, cele două fete ale ei, dar și alături de actualul ei iubit, Victor Cornea, și fiul acestuia, Andreea Bălan a avut parte de o surpriză extraordinară în avion: Victor a cerut-o în căsătorie.

Victor Cornea s-a pus în genunchi în fața artistei și a cerut-o în căsătorie, în aplauzele tuturor celor prezenți în avion.

La câteva zile de la cererea în căsătorie, Andreea Bălan a vorbit într-un interviu despre acest moment special din viața ei.

„Sunt extrem de emoționată, sunt fericită, nu mă așteptam la așa ceva. Am crezut că o să fie un zbor normal, cu spiriduși, spre Laponia. La un moment dat am auzit în toată aeronava despre o scrisoare, despre un mesaj pentru Andreea. Am crezut că e vorba de o altă Andreea. Când a zis și de Victor, mi-am dat seama că e vorba despre mine și instant Victor s-a așezat în genunchi în fața mea. Abia atunci mi-am dat seama despre ce e vorba”, a declarat Andreea Bălan, în exclusivitate la știrile Antena Stars, prezentate de Geanina Ilieș.

Mai mult, într-un interviu pentru presa din Laponia, Andreea a dezvăluit de ce jucătorul de tenis a ales să o ceară în căsătorie în timp ce se aflau în avion.

Andreea Bălan și Victor Cornea formează un cuplu de aproape doi ani, trăind o relație plină de armonie și iubire. Cei doi sunt convinși că sunt destinați unul altuia și că nimic nu va interveni pentru a-i separa. Victor s-a adaptat rapid la viața de familie a Andreei, având o relație excelentă cu cele două fiice ale artistei. La rândul său, Andreea s-a apropiat repede de fiul lui Victor, construind o legătură frumoasă cu acesta.

Andreea Bălan a fost invitată recent într-un podcast și a vorbit despre impresiile pe care le-a avut despre Victor Cornea după prima lor întâlnire.

„Mi-a scris pe Instagram la un filmuleț despre spiritualitate, de aceea mi-a atras atenția. Poate îmi mai scriu și alții, dar faptul că el mi-a scris la un filmuleț despre spiritualitate, mi-am dat seama că este diferit și că vorbim aceeași limbă. Nu știam cine este și am intrat pe profilul lui. Am văzut că este sportiv de performanță și aici m-a cucerit. Pentru că un sportiv de performanță este foarte disciplinat, ambițios, muncitor, astea fiind niște criterii pe care mi le doresc la un bărbat. Și am început să vorbim. El m-a văzut în perioada mea adolescentină, cu șase luni înainte eu eram prin cluburi. I-a plăcut foarte mult de mine. El era într-o competiție majoră și mă suna zilnic, a contat foarte mult. Prima noastră întâlnire a durat 12 ore. A avut o zi pauză, s-a urcat în avion și a venit să mă vadă. Am plecat îndrăgostită”, a povestit Andreea Bălan în podcastul moderat de Bursucu’.