Motivul pentru care Andreea Bălan nu poartă inelul de logodnă primit de la Victor Cornea: „De-a lungul anilor…”

Plecată în vacanță în Laponia alături mama ei, cele două fete ale ei, dar și alături de actualul ei iubit, Victor Cornea, și fiul acestuia, Andreea Bălan a avut parte de o surpriză extraordinară în avion: Victor a cerut-o în căsătorie.

„În acest decor magic către Laponia, Moș Crăciun mi-a lăsat o scrisoare pentru o persoană prezentă la bordul acestei aeronave. Dragă Andreea, de-a lungul anilor ai fost o persoană minunată și un dar pentru noi toți cei din jur. Totuși, cel mai frumos dar pe care l-ai oferit a fost iubirea pentru Victor. Astăzi, el are o întrebare foarte specială pentru tine”, a spus o însoțitoare de bord, la microfon.

Victor Cornea s-a pus în genunchi în fața artistei și a cerut-o în căsătorie, în aplauzele tuturor celor prezenți în avion.

De ce Andreea Bălan nu poartă inelul de logodnă

Andreea Bălan a revenit în țară după superba vacanță din Laponia, însă în imaginile postate recent, artista a fost surprinsă fără inelul de logodnă, lucru care a stârnit curiozitatea fanilor.

Cântăreața a mărturisit că a fost nevoită să ducă inelul la modificat, fiind prea mare pentru degetele ei.

„Eu am degetele foarte mici și acum este la strâmtat. Acesta este inelul oferit de mama mea și o să-l înlocuiesc, o să vină în curând inelul pe măsura potrivită. Foarte greu de-a lungul anilor am găsit inele potrivite pentru mine, pentru că am mânuțe de copil”, a spus Andreea Bălan, potrivit WOWbiz.ro.

Cum au reacționat fetițele Andreei Bălan și băiețelul lui Victor Cornea la vestea că cei doi s-au logodit

Într-un video postat chiar de artistă, aceasta îi întreabă pe cei trei copii ce părere au despre momentul la care au fost martori în avion.

„Ce părere aveți despre ce s-a întâmplat în avion?, a întrebat Andreea Bălan.

Super!, au răspuns cei trei copii.

Andreea Bălan: V-a plăcut?

Clara: Da!

Andreea Bălan: Ce v-a plăcut cel mai mult?

Clara: Tot. Tot avionul mi-a plăcut.

Fiul lui Victor Cornea: Mie mi-a plăcut marea întrebare și că a fost o surpriză. Ne gândeam la surpriză pentru copii.

Andreea Bălan: Și ție Ella ți-a plăcut tot?

Ella: Da.

Andreea Bălan: Acum o să fiți frați vitregi, oficial, ce părere aveți?

Da, super!”, au spus cei trei copii.

De ce Victor Cornea a cerut-o în căsătorie pe Andreea Bălan în timp ce se aflau în avion

La câteva zile de la cererea în căsătorie, Andreea Bălan a vorbit într-un interviu despre acest moment special din viața ei.

„Sunt extrem de emoționată, sunt fericită, nu mă așteptam la așa ceva. Am crezut că o să fie un zbor normal, cu spiriduși, spre Laponia. La un moment dat am auzit în toată aeronava despre o scrisoare, despre un mesaj pentru Andreea. Am crezut că e vorba de o altă Andreea. Când a zis și de Victor, mi-am dat seama că e vorba despre mine și instant Victor s-a așezat în genunchi în fața mea. Abia atunci mi-am dat seama despre ce e vorba”, a declarat Andreea Bălan, în exclusivitate la știrile Antena Stars, prezentate de Geanina Ilieș.

Mai mult, într-un interviu pentru presa din Laponia, Andreea a dezvăluit de ce jucătorul de tenis a ales să o ceară în căsătorie în timp ce se aflau în avion.

„L-am întrebat de ce a făcut așa, în avion, și a făcut-o pentru că el petrece majoritatea timpului în zboruri către turneele de tenis și, totodată, a vrut să fie mai aproape de divinitate. Mi s-a părut extrem de frumos să fie așa cu martori, cu cei 150 de pasageri, 150 de suflete care au vibrat alături de noi. A fost cea mai frumoasă cerere în căsătorie”, a mai spus Andreea.

Andreea Bălan și Victor Cornea formează un cuplu de aproape doi ani, trăind o relație plină de armonie și iubire. Cei doi sunt convinși că sunt destinați unul altuia și că nimic nu va interveni pentru a-i separa. Victor s-a adaptat rapid la viața de familie a Andreei, având o relație excelentă cu cele două fiice ale artistei. La rândul său, Andreea s-a apropiat repede de fiul lui Victor, construind o legătură frumoasă cu acesta.

Ce a impresionat-o pe artistă la partenerul ei

Andreea Bălan a fost invitată recent într-un podcast și a vorbit despre impresiile pe care le-a avut despre Victor Cornea după prima lor întâlnire.

„Mi-a scris pe Instagram la un filmuleț despre spiritualitate, de aceea mi-a atras atenția. Poate îmi mai scriu și alții, dar faptul că el mi-a scris la un filmuleț despre spiritualitate, mi-am dat seama că este diferit și că vorbim aceeași limbă. Nu știam cine este și am intrat pe profilul lui. Am văzut că este sportiv de performanță și aici m-a cucerit. Pentru că un sportiv de performanță este foarte disciplinat, ambițios, muncitor, astea fiind niște criterii pe care mi le doresc la un bărbat. Și am început să vorbim. El m-a văzut în perioada mea adolescentină, cu șase luni înainte eu eram prin cluburi. I-a plăcut foarte mult de mine. El era într-o competiție majoră și mă suna zilnic, a contat foarte mult. Prima noastră întâlnire a durat 12 ore. A avut o zi pauză, s-a urcat în avion și a venit să mă vadă. Am plecat îndrăgostită”, a povestit Andreea Bălan în podcastul moderat de Bursucu’.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro