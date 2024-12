Andreea Bălan s-a accidentat în fața casei sale. Cum s-a petrecut incidentul: „Să mergi mai departe cu capul sus și vânătaia în frunte”

Andreea Bălan este foarte activă în mediul online. Dincolo de cariera muzicală impresionantă, artista a câștigat atenția publicului și prin casrisma ei. Vedeta obișnuiește să își țină fanii la curent cu tot ce este nou în viața ei, chiar și când lucrurile nu merg tocmai bine.

Recent, Andreea Bălan a avut un incident prin care a rămas cu câteva semne. Artista le-a povestit internauților cum s-a accidentat chiar în fața casei sale. Din cauza faptului că s-a grăbit într-un moment în care venea de la mașină spre intrarea în casă, Andreea Bălan s-a dezechilibrat și s-a lovit destul de serios cu capul de peretele casei. Cu toate că incidentul nu a fost deloc unul plăcut, ea a ales să facă haz de necaz.

„Aici avem un cucui pe care l-am făcut azi dimineață. E acoperit acum că am avut ședință foto. Cucui pe care l-am făcut aici, în acest zid din fața casei. Am dat cu capul de el, în zidul meu, acolo e fondul meu de ten rămas de azi dimineață. Deci m-am împiedicat. Am ieșit să pun scaunul la copil și m-am ridicat, am venit, m-am dus direct cu capul acolo. Am plonjat. Este în regulă, se întâmplă. Important este să te ridici, să mergi mai departe cu capul sus și vânătaia în frunte, cucuiul. Nu contează, pui fondul de ten, s-a acoperit și asta este. Mâine o să fi vânătă, vă țin la curent, dar suntem pozitivi și încercăm si atragem lucruri bune.”, a povestit Andreea Bălan amuzată pe Instagram.