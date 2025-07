Andreea Bălan, detalii despre cheltuielile sale: „Acasă am o cameră specială”

După peste trei decenii de carieră în industria muzicală, Andreea Bălan continuă să impresioneze nu doar prin energie și profesionalism, ci și prin investiția constantă în imaginea de scenă.

Andreea Bălan, detalii despre cheltuieli

Artista a oferit recent fanilor o privire din culise, dezvăluind că o mare parte din încasările sale sunt direcționate către garderoba scenică, care include atât ținutele ei, cât și ale dansatorilor.

„Dragilor, haideți să vă arăt unde se duc 30% din încasările mele. Acasă am o cameră specială pentru toate ținutele de scenă. Accesorii, fluturi, pene, hainele dansatoarelor și ale dansatorilor, ale mele. Tot ceea ce port eu pe scenă. Am foarte multe ținute cu swarovski, cu strasuri, cu pietre, foarte frumoase pentru scenă. Noi dansăm mult dans sportiv și sunt potrivite pentru acest tip de dans, salsa, samba, rock and roll. Aici sunt și hainele dansatoarelor, acestea sunt noi, au venit zilele acestea, încă au etichete pe ele. Bineînțeles că după fiecare concert, ele trebuie spălate și eu personal mă ocup de asta. Am aici cinci standere de haine, pe lângă accesorii. Cam aici se duce 30% din cât câștig”, a explicat artista într-un videoclip postat pe rețelele sociale.

Cu o rigurozitate rar întâlnită, Andreea Bălan se ocupă personal de întreținerea și organizarea costumelor, subliniind că fiecare detaliu contează atunci când vine vorba de aparițiile live. Această dedicație se traduce nu doar în spectacole memorabile, ci și într-o relație de încredere și admirație cu publicul său.

@andreeabalan 30% din banii pe care ii castig ii reinvestesc in show-ul de pe scena🌈 Am sute de haine de show si mereu vreau sa facem cel mai bun si spectaculos show 😍 ♬ original sound – Andreea Balan

Artista s-a confruntat cu probleme financiare

Într-un interviu recent, artista a vorbit și despre dificultățile financiare din trecutul ei. În perioada Andre, dar și ulterior, Andreea Bălan s-a confruntat cu pierderi semnificative, recunoscând că a rămas fără economii de două ori, una dintre lovituri venind după ce a investit într-un apartament care nu a mai fost construit.

„La 18 ani m-am trezit fără niciun ban din perioada Andre. Și, după aceea, pentru a nu se mai întâmpla acest lucru, iar am strâns, am strâns… Problema este că, după aceea, la 20 și ceva de ani, iar am pierdut banii pe care îi strânsesem în acea perioadă, pentru un apartament care nu s-a finalizat niciodată, vreo 90.000 de euro”, a povestit artista pentru Antena Stars.

Inițial, Andreea Bălan a fost parte într-un proces colectiv pentru recuperarea sumei, dar, confruntată cu complicații birocratice și responsabilități financiare nejuste, a ales să se retragă.

„Am cerut eu să ies din proces, pentru că era un proces la comun și era o taxă de timbru foarte mare. Și, la un moment dat, m-am trezit că tribunalul îmi cerea mie taxa aceea de timbru. Când se face un proces la comun, vine tribunalul sau fiscul și ia taxa de timbru de la ăla care are bani. S-au uitat la mine în cont, au văzut că eu am bani și au vrut să îmi ia mie banii. Am ieșit din proces, am zis că nu mai… Pentru că ceilalți nu și-au plătit partea lor de taxă de timbru. Suma era foarte mare, noi ceream milioane despăgubiri, eram sute de familii. Au vrut să ia banii din contul firmei mele și atunci m-am supărat și am ieșit din proces, am spus că nu mă mai interesează niciun apartament”, a mai spus ea.

Foto: Instagram

