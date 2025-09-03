Anunțul inedit făcut de Alina Pușcaș. Ce decizie a luat prezentatoarea la 39 de ani: „Sunt superîncântată, de-abia aștept să…”

Ce a dezvăluit Alina Pușcaș fanilor care o urmăresc pe rețelele de socializare.

  Actualizat 03.09.2025, 09:07
Alina Pușcaș
Alina Pușcaș este printre cele mai urmărite și apreciate femei din lumea showbiz-ului autohton, iar de ani buni este prezentatoarea emisiunii „Te Cunosc de Undeva” de la Antena 1.

Alina Pușcaș, decizie neașteptată la 39 de ani

Alina Pușcaș a dezvăluit fanilor care o urmăresc pe rețelele de socializare că a decis să se întoarcă pe băncile facultății. Mai exact, începând din această toamnă, va studia masterul la Universitatea Națională din Arte București.

„Mi-am amintit că nu v-am anunțat că, oficial, de ieri sunt studentă. Deci, practic am trecut examenul de admitere la master, la UNARTE, și sunt acolo împreună cu ceilalți colegi, mă rog, o parte dintre ei i-am cunoscut. De ceilalți nu știu exact când vor apărea în vizor. Cert este că pe 29 septembrie începem treaba. Sunt superîncântată, de-abia aștept să încep. Mesajul meu este că, indiferent de vârstă, poți să începi din nou cu învățatul, cu facultatea, master, doctorat, ce vreți voi. Important este să vă alocați timp, nervi, răbdare și pasiune”, a povestit Alina Pușcaș, pe Instagram.

Alina Pușcaș, noi dezvăluiri despre plecarea lui Cosmin Seleși de la Antena 1

Cosmin Seleși a prezentat ani la rând împreună cu Alina Pușcaș show-ul „Te cunosc de undeva!” de la Antena 1. Fanii sunt curioși să afle cum se înțeleg cei doi, mai ales că actorul are acum o colaborare cu PRO TV. Alina Pușcaș a făcut câteva declarații despre fostul ei coleg de platou.

Într-un interviu acordat recent, Alina Pușcaș a vorbit despre momentul în care a aflat despre decizia lui Cosmin Seleși de a pleca de la Antena 1. Acesta a făcut anunțul în emisiunea lui Cătălin Măruță, astfel că surpriza Alinei a fost una foarte mare.

„Nu am știut dinainte. Asta a fost o chestie care pe mine m-a surprins, să zic așa, pentru că eu nu am aflat de la el. Eu chiar am crezut că suntem, de fapt, colegi apropiați. Am fost și la botez la el, a fost și el la soțul meu la cabinet de atâtea ori, în sensul de a-l ajuta. Și mă așteptam, ca după 10 ani, să-mi spună el așa, prietenește, gen: ‘Măi, sora mea, mă duc la ceilalți. Mă duc la Pro.’. Prima și prima dată am aflat eu singură, uitându-mă la televizor și văzându-l live la Măruță. Ceea ce, pentru mine, a fost clar un red flag (semnal de alarmă). Și eram sigură că s-a întâmplat ceva, pentru că noi nu aveam voie să fim prezenți în alte emisiuni de la alte posturi”, a povestit Alina Pușcaș pentru Unica.ro.

Cum se menține Alina Pușcaș în formă

Alina Puşcaş a devenit cunoscută publicului larg după ce a interpretat-o pe Narcisa în serialul „Narcisa sălbatică”, ce a avut premiera în 2010, la Antena 1. Apoi, în 2019, a filmat pentru prima parte a comediei ‘Zăpadă, ceai și dragoste”, produsă de Liviu Vârciu.

O figură constantă pe micile ecrane, vedeta a câștigat simpatia și aprecierea a mii de fani, iar recent a făcut dezvăluiri inedite. Alina Pușcaș este cunoscută și pentru silueta sa impecabilă, fiind foarte atentă la modul în care se menține în formă.

„Menținerea în formă este o parte integrantă a stilului meu de viață. Energia fizică se traduce direct în energie creativă și în capacitatea de a face față provocărilor antreprenoriale. Rutina mea zilnică este destul de dinamică, dar încerc să includ mișcare în fiecare zi. În general, aloc între 45 de minute și o oră pentru activitate fizică zilnic. Variez antrenamentele: de la sesiuni intense de cardio și forță, la yoga sau stretching pentru flexibilitate și echilibru mental. Îmi place să îmi ascult corpul și să adaptez intensitatea în funcție de cum mă simt”, a spus Alina Pușcaș pentru Click!

Citește și:
Alexandru Ciucu, replică indirectă către Alina Sorescu: „Nu trebuie să demonstrez nimănui că sunt un tată bun'

Foto: Instagram

