Alina Pușcaș și Ilinca Vandici au dat amândouă casting pentru Te cunosc de undeva. Cum a reacționat actuala prezentatoare a emisiunii: "Un pic pe orgoliu..."

Drumul Alinei Pușcaș către scena emisiunii „Te cunosc de undeva” nu a fost lipsit de provocări. Într-un interviu acordat recent, vedeta a rememorat un episod tensionat care a însoțit debutul ei în acest format de televiziune.

Totul a început la finalul proiectului „Narcisa Sălbatică”, în care Alina s-a remarcat și care i-a adus notorietatea în fața publicului. A urmat o propunere de casting pentru un nou show difuzat de Antena 1, însă detaliile despre concept sau poziția vizată au fost neclare în acel moment. Chiar și așa, ea a acceptat provocarea, sperând la nou pas în carieră.

După ce a trecut prin casting, Alina Pușcaș a descoperit, prin intermediul presei, că și Ilinca Vandici fusese invitată la aceeași probă, informație pe care nimeni din echipa de producție nu i-o comunicase. Acest detaliu aparent minor a declanșat o reacție puternică din partea vedetei.

„Nu mai zic că a fost și mai traumatizant, pentru că, după ce am dat eu castingul, a apărut în presă, peste tot, că a dat același casting și Ilinca Vandici. Păi stai un pic! Înseamnă că ei au zis ceva și mie nu mi-au zis nimic? Stai, că sun! Am sunat și am zis: ‘Băi, ce-ați făcut? Între timp m-ați pus pe mine cobai, ați încercat pe mine, ați văzut ce a funcționat, ce n-a funcționat și, după aia, o chemați pe Ilinca și ei îi spuneți ce trebuie să facă?'”, a spus Alina Pușcaș la Fresh by Unica.

Astfel, în loc să discute direct cu Ilinca Vandici, Alina Pușcaș a preferat să verifice informația chiar cu echipa de producție. Șocul inițial a fost dublat de o stare de incertitudine: se simțea înlocuibilă și expusă într-un proces care, în mod firesc, ar fi trebuit să fie transparent.

„Am fost cu ea la Narcisa Sălbatică și ne-am înțeles super bine, dar eram așa, un pic pe orgoliu după ce am fost la castingul ăla, că nu puteam să o sun să zic: ‘Măi, tu cum ai dat?’ Am zis că stai să vedem cine câștigă și, după aceea, dacă e cazul, sun. N-am sunat. Am sunat doar acolo și am întrebat: ‘Măi, stai un pic, e adevărat?’

‘Da,’ mi-a zis, ‘măi, stai un pic, că da, mă rog, trebuia să facem oricum casting cu mai multă lume. Nu e ca și când…’ ‘Ah, ok, bine, n-am știut.’ Eu am crezut că doar eu și făceați cu mai mulți băieți. Atâta. Și atunci m-am calmat, n-am avut ce face. Dar eram speriată, pentru că, deși nu știam ce fel de proiect e, îmi doream cumva să am o continuitate.”