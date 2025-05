Alina Pușcaș, noi dezvăluiri despre plecarea lui Cosmin Seleși de la emisiunea Te cunosc de Undeva: „Eu chiar am crezut că suntem, de fapt, colegi apropiați…”

Cosmin Seleși a luat prin surprindere pe toată lumea cu vestea că nu va mai prezenta alături de Alina Pușcaș emisiunea „Te cunosc de undeva!”, difuzată de Antena 1. Actorul a fost cel care a luat decizia de a pleca de la postul de televiziune și nu a fost concediat, așa cum se zvonea la un moment dat.

Cosmin Seleși a prezentat ani la rând împreună cu Alina Pușcaș show-ul „Te cunosc de undeva!” de la Antena 1. Fanii sunt curioși să afle cum se înțeleg cei doi, mai ales că actorul are acum o colaborare cu PRO TV. Alina Pușcaș a făcut câteva declarații despre fostul ei coleg de platou.

Într-un interviu acordat recent, Alina Pușcaș a vorbit despre momentul în care a aflat despre decizia lui Cosmin Seleși de a pleca de la Antena 1. Acesta a făcut anunțul în emisiunea lui Cătălin Măruță, astfel că surpriza Alinei a fost una foarte mare.

„Nu am știut dinainte. Asta a fost o chestie care pe mine m-a surprins, să zic așa, pentru că eu nu am aflat de la el. Eu chiar am crezut că suntem, de fapt, colegi apropiați. Am fost și la botez la el, a fost și el la soțul meu la cabinet de atâtea ori, în sensul de a-l ajuta. Și mă așteptam, ca după 10 ani, să-mi spună el așa, prietenește, gen: ‘Măi, sora mea, mă duc la ceilalți. Mă duc la Pro.’. Prima și prima dată am aflat eu singură, uitându-mă la televizor și văzându-l live la Măruță. Ceea ce, pentru mine, a fost clar un red flag (semnal de alarmă). Și eram sigură că s-a întâmplat ceva, pentru că noi nu aveam voie să fim prezenți în alte emisiuni de la alte posturi”, a povestit Alina Pușcaș pentru Unica.ro .

Invitat la podcast-ul lui Cătălin Măruță, Cosmin Seleși a vorbit deschis despre experiența sa la Antena 1. După o lungă perioadă în care a fost gazda show-ului „Te cunosc de undeva!”, alături de Alina Pușcaș, actorul a decis să renunțe la proiect și să demisioneze de la postul de televiziune. Cosmin Seleși a dezvăluit care au fost motivele pentru care a luat această decizie.

„Un proiect foarte frumos, un proiect pe care l-am îndrăgit, îl iubesc în continuare, dar eu sunt un om activ, mie îmi plac provocările. Nu m-am plictisit… nu știu cum să zic. 9 ani a durat. Am fost primul prezentator. (…) A fost o experiență foarte frumoasă. Am învățat multe lucruri, am cunoscut oameni mișto, am avut o echipă fantastică. Dar la un moment dat eu cred că trebuie să te oprești în viață. Eu merg mai departe, nu vreau să mă opresc aici. Eu, din punctul meu de vedere, zic că am făcut performanță, și cifrele au spus asta. Cred că mi-am făcut treaba acolo. Îmi doresc altceva și eu am spus stop pentru că nu mai exista nicio provocare pentru mine”, a declarat Cosmin Seleși.