George Burcea, ironic după ce s-a zvonit că ar fi refuzat să mai apară în Wednesday din cauza neînțelegerilor financiare: „Am cerut 5 milioane de dolari”

George Burcea a oferit o reacție pentru prima dată după ce a fost înlocuit în sezonul 2 al serialului Wednesday. Rolul său din primul sezon, Lurch, este acum preluat de către Joonas Suotamo, actor finlandez și fost baschetbalist profesionist, cunoscut și pentru interpretarea lui Chewbacca în Star Wars: The Last Jedi, Solo: A Star Wars Story și The Rise of Skywalker.

George Burcea, replică ironică despre colaborarea cu Wednesday

Wednesday, serialul Netflix care a cucerit rapid publicul, l-a avut inițial pe George Burcea în distribuție, alături de Victor Dorobanțu, care interpretează personajul „Thing” („Mânuță”). În timp ce Victor a rămas în proiect, Burcea și-a orientat cariera spre cinematografia autohtonă.

La lansarea sezonului 2, actorul a oferit o declarație cu umor, făcând aluzie la presupusele cerințe financiare uriașe pentru a continua în serial care au început să circule pe social media. Pe blogurile și site-urile specializate s-a scris că motivul înlocuirii ar fi fost o solicitare de 300.000 de dolari pe episod. George Burcea a glumit referitor la aceste speculații:

„Am cerut 5 milioane de dolari, plus un milion de dolari per persoana care vede filmul. Ca să-mi iau oi și găini. Vreau să mă retrag la țară, să mănânc sănătos. Și să-mi trimit copiii la facultăți scumpe în America sau Europa. Nu ne-am înțeles. Eu voiam 5, ei îmi dădeau doar 4,9”, potrivit declarației sale pentru Cancan.

Reacția a venit după ce în urmă cu câteva zile a apărut un videoclip pe Tiktok ce aborda refuzul lui Burcea de a mai juca în sezonul 2 al celebrului serial.

Zvonuri privind înlocuirea actorului în sezonul 2

Un nou videoclip apărut pe TikTok, care a strâns peste 500.000 de vizualizări în doar 24 de ore, ridică ipoteze despre motivul pentru care George Burcea a fost înlocuit de Joonas Suotamo în sezonul 2 al serialului Wednesday. Conform informațiilor prezentate în clip, actorul român ar fi încasat aproximativ 50.000 de dolari pentru fiecare episod din primul sezon, însă pentru a doua parte ar fi cerut în jur de 300.000 de euro per episod, amenințând că va refuza să mai participe dacă cerințele nu erau îndeplinite.

Stargossip Top notează că George Burcea ar fi dorit să aibă un cuvânt de spus în procesul de dezvoltare a personajului Lurch, ceea ce l-ar fi deranjat pe Tim Burton. În lipsa unui acord între părți, românul nu a mai fost inclus în distribuția sezonului 2.

În urmă cu aproximativ un an, George Burcea își anunța fanii online că nu va mai juca în Wednesday. Actorul a menționat că decizia sa a fost influențată de motive personale și manageriale, pe care nu a dorit să le detalieze în mod exact, limitându-se doar la anunțul că renunță la acest proiect care i-a adus recunoaștere în străinătate.

„Din motive personale și manageriale, am decis să nu mai fac parte din proiectul Wednesday, sezonul 2”, a scris George Burcea la vremea respectivă, pe Instagram.

