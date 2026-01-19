Paula Seling, în mijlocul unei controverse. De ce artista și-a cerut scuze după prezența la Eurovision Moldova 2026: „Există greșeli care nu vin din lipsă de respect, ci…”

Artista a postat un mesaj prin care și-a cerut scuze pentru gafa pe care a făcut-o în timpul concursului.

  de  Andreea Ilie
Paula Seling, în mijlocul unei controverse. De ce artista și-a cerut scuze după prezența la Eurovision Moldova 2026: "Există greșeli care nu vin din lipsă de respect, ci..."

Paula Seling a transmis un mesaj de regret pe rețelele de socializare după prezența la Eurovision Moldova 2026.

Paula Seling, gafă de proporții la Eurovision Moldova 2026

Paula Seling a fost prezentă la Eurovision Moldova 2026, fiind membră a juriului internațional. În timpul concursului, ea a transmis un mesaj de apreciere publicului spunând „Maladieţ, Moldova!”, echivalentul în limba rusă al expresiei „Bravo, Moldova”. Momentul a fost dur criticat pe internet pentru folosirea limbii ruse într-un context oficial.

„Paula Seling, bună seara! Am auzit un ‘Молодец’ ieşit pe gura dumneavoastră în direct la televiziunea publică. Unii oameni din Moldova au înţeles mesajul. Doar că ne-aţi luat prin surprindere cu limba folosită. Moldova nu are nevoie de traducere ca să fie felicitată. Pentru claritate: limba oficială a Republicii Moldova este româna”, a scris Daniel Voda, fost purtător de cuvânt al Guvernului Republicii Moldova.

Ulterior, artista a postat un mesaj prin care și-a cerut scuze pentru gafa pe care a făcut-o în timpul concursului.

„Uneori, din dorința sinceră de a fi aproape de oameni, de a ne adapta, de a vorbi „pe limba locului”, facem pași stângaci.
Nu din intenție greșită.
Ci din deschidere.
Există greșeli care nu vin din lipsă de respect, ci din prea multă bună-credință. Dintr-o încercare naivă de a aparține, de a fi cald, de a spune „bravo” cu inima, nu cu dicționarul în față.
Am învățat că uneori un singur cuvânt poate umbri tot ce ai vrut să transmiți.
Nu pentru că restul n-ar fi fost adevărat, ci pentru că oamenii văd mai întâi pata mică, nu pânza întreagă.
Viața însă nu e despre perfecțiune, ci despre capacitatea de a recunoaște, de a înțelege și de a merge mai departe mai conștient decât ieri.
Greșeala nu ne definește.
Felul în care o asumăm — da.
Rămân un om care învață.
Care iubește oamenii și locurile.
Și care crede că intenția curată, chiar când se poticnește, merită să fie văzută cu blândețe”, a scris artista pe rețelele de socializare.

Paula Seling, confesiuni emoționante despre fetița pe care a adoptat-o

În 2022, s-a aflat că Paula Seling a divorțat de Radu Bucura după 17 ani de căsnicie. El i-a fost și manager o lungă perioadă și s-a ocupat de activitatea artistică și concertele vedetei.

Paula Seling și Radu Bucura au adoptat în secret o fată, pe nume Elena, care acum are 11 ani. În ciuda faptului că s-au despărțit, cântăreața și fostul ei partener sunt implicați în creșterea fiicei lor și se preocupă amândoi de educația ei. 

Într-un interviu acordat recent, Paula Seling a recunoscut că este o mamă exigentă, subliniind faptul că tehnologia, deși indispensabilă în prezent, trebuie folosită cu măsură.

„Copiii din ziua de astăzi au acces la informații și la tot felul de comportamente. Eu sunt pentru restricționarea accesului la ecrane, dar nici nu pot să îi iau ecranul, pentru că asta înseamnă să îi iau accesul la raportarea la lumea de azi”, a declarat artista în podcastul moderat de Alexandru Constantin.

Artista a mărturisit că fostul ei soț respectă aceleași reguli și se implică activ în creșterea și educarea fiicei lor.

„Tatăl Elenei nu știu dacă își pune vreodată problema. Cred că e cel puțin la fel de riguros în ceea ce privește programul ei de școală”, a spus Seling.

