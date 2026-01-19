Lucruri esențiale pe care trebuie să le știi despre tiroidă și cum îți influențează sănătatea

Poate părea un total mister, însă tiroida chiar ne afectează viața, mai ales dacă nu știi cum să o tratezi. O parte atât de mică din corpul tău are un impact foarte mare asupra întregii tale sănătăți. Iată câteva lucruri pe care ar trebui să le știi despre tiroidă.

  de  Braslasu Iulia
Lucruri esențiale pe care trebuie să le știi despre tiroidă și cum îți influențează sănătatea

Tiroida este o glandă care aparține sistemului endocrin, fiind situată în partea din față a gâtului. Este compusă din doi lobi laterali, cu o formă ovală și are o culoare roșie sau maronie.

Iată câteva lucruri esențiale pe care trebuie să le știi despre tiroidă și cum îți influențează sănătatea

1. Nu știi mărimea corectă a tiroidei

Atunci când tiroida ta este sănătoasă, nu o poți simți. Anumite afecțiuni o pot face să se umfle, precum cunoscuta gușă, sau poate forma noduli. Are o lungime de aproximativ 5 cm și cântărește între 5-6 grame la nou născuți și 25-30 de grame la adulți.

2. Complicațiile se intensifică odată cu hormonii

Tiroida produce trei hormoni: tirotoxină, triiodotironină și calcitonină. Primele două ajută la reglarea funcțiilor vitale ale organismului, în timp ce calcitonina afectează nivelul de calciu din organism și sănătatea oaselor.

3. Glanda pituitară controlează tiroida

Glanda pituitară sau hipofiza este considerată cea mai importantă glandă din complexul endocrin. Hipofiza transmite către glanda tiroidă când să elibereze mai mulți sau mai puțin hormoni în fluxul sanguin. Producerea de hormoni este asociată și cu glande de la nivelul creierului, iar atunci pot apărea dereglări la nivelul lor.

4. Tiroida îți afectează nivelul de energie

Tiroida are un rol important pentru organism, iar hormonii produși de aceasta controlează viteza prin care funcțiile chimice sunt procesare în organism. Hormonii tiroidieni stimulează celulele să producă anumite proteine sau să crească nivelul de oxigen.

Hormonii produși de tiroidă afectează mai multe funcții vitale ale corpului, precum tensiunea, pielea, arderea caloriilor, digestia și chiar fertilitatea.

5. Tiroida e precum un cuptor pentru organismul tău

Temperatura corpului tău crește în funcție de cât de mulți hormoni tiroidieni sunt produși. Hipofiza este precum un termostat, care îi transmite tiroidei când să se oprească și să pornească, conform cu temperatura curentă a corpului tău.

6. Depozitele tiroidei conțin hormoni

Dacă glanda tiroidă produce toți hormonii în sistemul sanguin, ar putea fi chiar fatal. O afecțiune cu care te-ai putea confrunta este tirotoxicoza. Această afecțiune este cauzată de un exces de hormoni tiroidieni la nivelul receptorilor. Acest lucru determină apariția de manifestări clinice, care afectează întregul organism. Printre semnele acestuia se numără scăderea în greutate, transpirație excesivă, astenie, teamă de căldură sau sete excesivă.

7. Mulți oameni suferă de afecțiuni ale tiroidei

Majoritatea oamenilor se confruntă cu diferite afecțiuni ale tiroidei, iar printre ele se numără:

Hipotiroidie – apare în condiții în care glanda tiroidă produce cantități mai mici de hormoni tiroidieni decât ar trebui și duce la încetinirea mai multor funcții ale organismului.

Hipertiroidie – apare atunci când glanda tiroidă produce hormoni în exces. Hormonul tiroidian controlează metabolismul și influențează rata batailor cardiace, digestia.

Cancerul tiroidian – apare atunci când încep să se dezvolte celule anormale la nivelul glandei tiroide.

8. Oboseala bruscă și creșterea în greutate sunt semne ale tiroidei inactive

Depresia, constipația, sensibilitatea la temperaturi scăzute și transpirația sunt de asemenea, semne ale hipotiroidiei. Aceste simptome au mai multe cauze, iar atunci când te confrunți cu acestea ar trebui să consulți de îndată medicul.

9. Bătăile inimii, insomnia și transpirația excesivă sunt alte semne

Alte semne ale unei disfuncții ale tiroidei sunt nervozitatea, tremuratul, dar și sensibilitatea la temperaturi ridicate. Conform studiilor, 1 din 100 de oameni au o tiroidă mult prea activă, lucru care în mod cert, îți afectează sănătatea.

10. Celebritățile vorbesc deschis despre asta

Mai multe celebrități au vorbit deschis despre experiențele cu diferite afecțiuni ale tiroidei. Gigi Hadid a fost foarte deschisă despre faptul că a fost diagnosticată cu tiroida Hashimoto, iar Wendy Williams a dezvăluit că a descoperit anul acesta că are boala Basedow-Graves, numită și gușa exoftalmică. Alte celebrități care au probleme cu tiroida sunt Kim Cattrall, Missy Elliott, Kelly Osbourne, Jillian Michaels și președintele George Bush.

11. Medicamentele îți pot face mai mult rău

Anumite medicamente pot crește sau chiar scădea activitatea tiroidei sau nivelul hormonilor tiroidei din organism. Aceste medicamente includ amiodaronă, glucocorticoizi, iod, litium și fenitoină.

12. Hormonii tiroidieni sintetici pot dăuna sănătății

Levotiroxina este un hormon tiroidian sintetic folosit pentru a trata hipotiroidia. Foarte mulți oameni îl folosesc, însă puțini știu faptul că acesta este al doilea cel mai vândut medicament în Statele Unite.

Alimente care nu sunt atât de sănătoase pe cât credeai și pe care ar trebui să le eviți

