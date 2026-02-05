Cele 5 zodii care vor străluci în luna februarie 2026

Toți merităm să avem perioade pline de strălucire și împliniri, însă luna februarie 2026 pare a aduce mai mult noroc pe toate planurile pentru aceste 5 semne zodiacale.

Cele 5 zodii care vor străluci în luna februarie 2026

Aceste zodii vor străluci în luna februarie, fie că vorbim despre succese în carieră sau despre momente frumoase în viața personală. Iată pentru care zodii se aliniază stelele la începutul acestui an!

Berbec

Faimosul deja tandem Soare-Pluto îți impune să fii tare pe poziție încă de la început de an, atât în afaceri, cât și în cuplu. Planetele anunță schimbări în sfera patrimoniului și a banilor din surse colaterale. Tot acum, o relație amoroasă se poate oficializa. Poate fi o lună potrivită și pentru redecorarea căminului. Unele native vor urma un curs de formare profesională.

Fecioară

Februarie va fi o lună de implicare maximă în activitatea profesională, iar progresele vor fi pe măsura eforturilor. Nici în dragoste lucrurile nu arată rău conform horoscopul lunii februarie 2026: nativele singure vor avea parte de o întâlnire de „gradul trei”, iar cuplurile vor regăsi ceva din pasiunea care le-a unit. Marte și Venus favorizează întâlnirile amoroase, complicitatea cuplurilor, micile escapade în doi.

Taur

Soarele te favorizează la început de an: la slujbă sau în afaceri, vei fi un adevărat șef! Planetele au cel puțin meritul de a-ți dezvălui pe cine poți conta cu adevărat în afaceri, dar și în dragoste. Poate e timpul pentru un weekend relaxant? Ai grijă la posibile raporturi de forță în sfera amoroasă.

Rac

Unele relații din viața nativilor Rac încep să prindă contur și să le ofere armonia de care au nevoie. Cariera este prioritară, chiar dacă familia îți reproșează mereu acest aspect. Energia primită din partea astrelor va face ca lucrurile să se precipite. Vei fi nevoită să iei decizii cu un efect de durată asupra armoniei de care ai parte în prezent. Nativii Rac se vor bucura din plin de aprecierea colegilor la job și, cel mai important, de aprecierea superiorilor.

Gemeni

Anul debutează în forță, însă planetele îți furnizează idei și argumente pentru a-ți seduce interlocutorii. Venus anunță o nouă relație romantică, mai ales pentru nativele singure. Acasă, ai putea fi ocupată cu reamenajarea unor spații. O veste bună: veniturile tale cresc ca urmare a unei măriri de salariu, dar sunt posibile și unele rambursări.

