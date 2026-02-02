Chappell Roan sau anatomia unui scandal

S-a vorbit despre rochia purtată de Chappell Roan la Grammys ca despre o odă adusă lui Mugler. Nu sunt convins că s-a și reușit acest lucru!

  de  Maurice Munteanu
Chappell Roan sau anatomia unui scandal

Rochia purtată de Chappell Roan la premiile Grammy este o reinterpretare, nici măcar modernă, doar o reinterpretare, după o rochie dintr-o colecție haute-couture semnată Mugler pentru casa de modă omonimă, în 1998. Spre deosebire de modelele din show-ul Mugler de atunci, Chappell a avut pe bust un fel de proteze, deci inelele metalice nu erau atârnate de mameloane. Legat de faptul că s-a dorit un omagiu adus acelei colecții, nu știu ce să spun.

Foto: Profimedia

Deja este o modă, o practică comună printre vedete să poarte creații din colecții vintage sau piese care la un moment dat au reprezentat ceva aparte, au marcat un moment cu o însemnătate specială. Nu prea e cazul aici. Eu citesc apariția într-o altă cheie, nu în cheia omagiului – o artistă la modă & apreciată, care și-a dorit să facă vâlvă. Și a reușit.

Odă ar fi presupus să poarte creația originală, mai degrabă. Or, aceasta e o rochie recreată de Miguel Castro Freitas, actualul designer al casei Mugler, pentru sezonul de primăvară-vară 2026, și prezentată publicului în urmă cu un an.

Foto: Profimedia

Piesa este o transpunere aproape fidelă a siluetei iconice, doar că, din rațiuni evidente, materialul a fost adaptat & suspendat printr-un mecanism diferit de cel original. Când această reprezentare a fost lansată din nou pe podium anul trecut, a stârnit critici. Multe voci au comentat că, în contextul actual, un design atât de dependent de expunere frontală și de o estetică explicită poate părea „out of touch” sau chiar supus privirii masculine tradiționale, în vreme ce moda contemporană a căutat să depășească simpla șocare vizuală.

Foto: Profimedia

S-a sugerat că reinterpretarea, venită din partea unui designer bărbat în epoca post #MeToo, riscă să fie percepută ca un exercițiu de nostalgie al unei estetici care nu mai rezonează cu vremurile. Nu aș merge chiar până acolo.

Dar cred că ar trebui să ne întrebăm ce mai înseamnă cu adevărat un omagiu în modă și dacă simpla refacere a unei piese iconice este suficientă pentru a o repune în dialog cu prezentul.

Citește și:
Grammy 2026: cel mai bine îmbrăcate staruri pe covorul roșu

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
