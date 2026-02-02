Cele mai neinspirate ținute pe covorul roșu de la Grammy 2026

Covorul roșu de la Grammy le-a văzut pe toate: probabil că nu există ocazie în care vedetele să fie mai îndrăznețe, mai dispuse la risc, mai dornice să atragă atenția. Iar lucrul acesta se traduce, deseori, în ținute care nu-și ating ținta. Din pleiada de personalități venite să celebreze cele mai bune piese și albume lansate din 2024 până în august anul trecut, așa cum au fost ele judecate și votate de membrii Recording Academy, multe au făcut istorie, unele au avut apariții spectaculoase, iar unele, ei bine, puteau să se mai gândească atunci când și-au ales ansamblurile purtate.

A fost o seară a aparițiilor tematice pe covorul roșu de la Grammy, iar unele dintre acestea au ratat spectaculos din punct de vedere estetic. Este cazul membrelor trupei Katseye, care au decis să poarte reinterpretări ale aceleiași idei, concepute de Ludovic de Saint Sernin, dar au sfârșit prin a arăta ca niște domnișoare de onoare care au purtat dantelă albă la nunta greșită; dar și al Stellei Quaresma, lui Renée Downer și Jorja Douglas, de la Flo, care au venit la ceremonie purtând ținute Luar și au arătat ca niște sirene albastre.

Uneori, nu hainele au fost problema pe covorul roșu de la Grammy – Sabrina Carpenter, după un an extraordinar din punctul de vedere profesional, a ales pentru seara cea mare a industriei din care face parte o rochie brodată Valentino. Și, deși nu e nimic în neregulă cu rochia în sine, artista a părut ternă și neinspirată, repetând încă o dată o siluetă pe care a mai tot purtat-o, și demonstrând, până la urmă, că nu a ajuns încă la maturitatea necesară pentru a încerca și altceva.

Și Rose, într-o rochie Giambattista Valli Couture, a demonstrat că o rochie de la o mare casă nu este întotdeauna o soluție la orice dilemă stilistică. Ca și în cazul Sabrinei, rochia nu era o problemă, ci styling-ul ar fi putut fi mai ofertant. În cazul ei, rochia a părut că urmează aceeași linie ca și coafura, și a părut lipsită de strălucire sau de acel ceva care face o ținută memorabilă. În seria ținutelor de pe covorul roșu de la Grammy imaginate de mari case, și Doechii, de obicei recunoscută pentru ținutele sale exemplare, a părut nepotrivită într-un ansamblu Cavalli. Culorile o prindeau de minune, însă partea de sus a ținutei era o idee prea largă și nu o avantaja. Iar talentata Lola Young, revenită în lumina reflectoarelor după o pauză în care și-a propus să aibă mai multă grijă de ea, a părut, în ansamblul Vivienne Westwood, că și-ar fi dorit să mai stea o vreme acasă.

Nici Jennifer Hudson, într-o ținută mult prea complicată semnată Kilian Kerner, nu și-a făcut nici o favoare pe covorul roșu de la Grammy, iar Kesha, în Atelier Biser, a exagerat de-a dreptul, părând îngropată în pene. Rochia Paolo Sebastian a lui Karol G arăta bine pe ea, dar în sine era o piesă nefericită, iar rochia Caroline’s Couture purtată de Chrissy Teigen a fost de-a dreptul un dezastru. Tot la categoria dezastru, dar de data aceasta unul așteptat, s-a încadrat și mulajul din piele realizat de designerița Marina Hoermanseder după formele lui Heidi Klum. Dar, în cazul supermodelului, măcar știm cum stăm. Klum ar încerca orice oricând, iar aplombul cu care își asumă și cele mai dubioase ținute stă drept mărturie pentru o persoană care este consecventă cu sine.

Alte ținute neinspirate pe covorul roșu de la Grammy? Alegeți de aici: Rei Ami în Guvanch, Madison Beer în Andrew Kwon, Laufey în Miu Miu, Coco Jones în Kristina K, Ari Lennox și Kehlani, ambele în Valdrin Sahiti? Oricare ar putea să aibă acum o discuție sănătoasă cu stilistul, în vederea următoarelor evenimente.

Foto: Profimedia

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro