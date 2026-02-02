Cătălin Scărlătescu, imagine alături de noua lui parteneră. Cum au apărut cei doi împreună

Cătălin Scărlătescu pare să nu își mai ascundă povestea de dragoste pe care o trăiește în prezent. După despărțirea de actrița Doina Teodoru, după trei ani de relație, juratul de la Masterchef iubește din nou. Cum a apărut celebrul chef în compania partenerei sale?

Cătălin Scărlătescu, imagine alături de noua lui parteneră

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru au format un cuplu discret. Cei doi au trăit timp de trei ani o poveste de dragoste, iar în 2024 s-au logodit. Cu toate că se îndreptau și spre o căsătorie, actrița și juratul de la Masterchef au decis să pună punct relației lor și nu au făcut declarații despre despărțirea lor. Acum, Cătălin Scărlătescu și-a refăcut viața sentimentală și nu mai ascunde faptul că se simte împlinit pe plan amoros. Celebrul chef a publicat pe contul său de Instagram o imagine alături de noua lui parteneră. Cătălin Scărlătescu a preferat să fie rezervat în ceea ce privește relația actuală, așa că nu a făcut mărturisiri pe marginea acestui subiect.

„Day 41… m-a scos la o plimbare… cu liftul”, a transmis Cătălin Scărlătescu pe Instagram alături de imaginea cu el și iubita lui.

Cătălin Scărlătescu , surprins cu noua parteneră

Conform surselor mondene, relația dintre Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru s-ar fi încheiat în 2025, la începutul verii, potrivit Cancan.ro.

Potrivit aceleiași surse, Cătălin Scărlătescu are deja o altă relație. Pe noua iubită o cheamă Elena, are 27 de ani, este arhitectă și e originară din Focșani. Aceasta ar fi fost surprinsă alături de celebrul chef chiar și la filmările emisiunii MasterChef de la PRO TV, dar și în Delta Dunării, acolo unde Cătălin Scărlătescu deține o casă de vacanță.

Cătălin Scărlătescu a fost surprins pentru prima dată alături de noua iubită la scurt timp după despărțirea de Doina Teodoru. Juratul de la MasterChef a fost fotografiat de paparazzi la aeroportul din Otopeni, în compania tinerei, cu care părea extrem de apropiat.

Cei doi au fost fotografiați stând de vorbă la un pahar, zâmbind și flirtând, fără să își ascundă gesturile tandre. Noua parteneră părea fermecată de prezența lui Scărlătescu, așa cum se poate observa din fotografii. Vezi AICI imaginile cu Cătălin Scărlătescu și noua lui parteneră.

Doina Teodoru, alături de un alt bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu

Doina Teodoru a fost surprinsă alături de un alt bărbat, însă imaginile realizate de paparazzi nu dovedesc clar că ar fi vorba de o nouă relație amoroasă. Cu toate acestea, în fotografii, cei doi apar îmbrățișați în fața unui restaurant, iar sursele mondene spun că între cei doi ar fi mai mult decât o prietenie.

Bărbatul în cauză are multe în comun cu fostul partener al actriței. De la aspectul fizic până la profesie. Mai exact, este vorba despre Gabriel Dima, patronul de la restaurantul Senviș din Floreasca. Vezi imaginile AICI!

