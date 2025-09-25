Cătălin Scărlătescu, ținta glumelor după despărțirea de Doina Teodoru. Cum l-au ironizat colegii de la Master Chef

Cătălin Scărlătescu nu scapă de ironii nici pe platourile de filmare MasterChef. Celebrul chef a fost ținta glumelor colegilor săi, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, care nu au ratat ocazia să îi aducă aminte de despărțirea de Doina Teodoru chiar în timpul preselecțiilor.

Cătălin Scărlătescu, ironizat de colegi

Despărțirea dintre Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru a surprins pe mulți. Deși păreau pregătiți pentru un pas important în relație, cei doi au ales să meargă pe drumuri separate, păstrând discreția. În cele din urmă, vestea a ajuns și la colegii de platou, care nu s-au putut abține să nu îl tachineze pe chef.

În timpul filmărilor, Cătălin a fost mult mai vorbăreț decât de obicei, ceea ce i-a atras atenția lui Sorin Bontea:

„De când ești singurel, ești nevorbit. Simți nevoia să vorbești întruna”, i-a spus acesta.

Florin Dumitrescu a continuat în același ton glumeț, referindu-se la un concurent aflat în fața lor:

„Lasă concurentul să-și termine ideea!”, a glumit el.

Deși a fost subiectul glumelor colegilor, Cătălin Scărlătescu pare să fi depășit cu bine despărțirea. La începutul lunii august, pe perioada preselecțiilor, chef-ul era singur, însă între timp și-a găsit liniștea alături de o nouă parteneră.

Chef-ul, surprins cu noua parteneră

Conform surselor mondene, relația dintre Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru ar fi ajuns la final. Cei doi s-ar fi despărțit la începutul verii, conform Cancan.ro.

Cu toate acestea, pe paginile de social media ale celor doi încă există imaginile pe care le-au postat de-a lungul relației, inclusiv cele în care apar în ipostaze romantice.

Potrivit aceleiași surse, Cătălin Scărlătescu are deja o altă relație. Pe noua iubită o cheamă Elena, are 27 de ani, este arhitectă și e originară din Focșani. Aceasta ar fi fost surprinsă alături de celebrul chef chiar și la filmările emisiunii MasterChef de la PRO TV, dar și în Delta Dunării, acolo unde Cătălin Scărlătescu deține o casă de vacanță.

Cătălin Scărlătescu a fost surprins pentru prima dată alături de noua iubită, la scurt timp după despărțirea de Doina Teodoru. Juratul de la MasterChef a fost fotografiat de paparazzi la aeroportul din Otopeni, în compania tinerei, cu care părea extrem de apropiat.

Cei doi au fost fotografiați stând de vorbă la un pahar, zâmbind și flirtând, fără să își ascundă gesturile tandre. Noua parteneră părea fermecată de prezența lui Scărlătescu, așa cum se poate observa din fotografii.

Vezi imaginile AICI!

În timp ce zvonurile legate de o posibilă despărțire de Doina Teodoru continuă să circule, Cătălin Scărlătescu a luat o decizie importantă în privința locuinței sale din Delta Dunării.

„Încă nu mi-am făcut căsuța. E căsuța veche, încă n-am dărâmat-o. Acum, în toamna asta, m-apuc de ea. Trebuie cineva să mă împingă de la spate. Hai, bă, să facem! Și acum au cășunat băștinașii pe mine. Hai, mai faci și tu casa aia? De ce? Ca să vii și tu mai des! E o casă bătrânească, veche, din paiantă. Vreau să o dau jos să fac o chestie drăguță”, a spus Cătălin Scărlătescu pentru cancan.ro.

Citește și:

Tily Niculae, decizie neașteptată privind cariera ei profesională. Unde s-a angajat actrița: „E un nou început pentru noi'

Foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro