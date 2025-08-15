Ce noutăți aduce sezonul 10 al emisiunii Masterchef România: provocări intense și un premiu consistent

Cei mai îndrăgiți chefi din România se pregătesc să deschidă porțile bucătăriei MasterChef 2025. În curând, la PRO TV și pe VOYO, Chef Sorin Bontea, Chef Florin Dumitrescu și Chef Cătălin Scărlătescu, împreună cu Gina Pistol, revin într-un sezon exploziv, plin de emoții, dueluri impresionante și schimbări care vor rescrie complet regulile jocului.

Ce noutăți aduce sezonul 10 al emisiunii Masterchef

Pentru prima dată la MasterChef, audițiile aduc o nouă provocare: duelul pentru ultimul șorț al fiecărei ediții. Concurenții care nu primesc un „DA” direct, dar nici un „NU” hotărât, ci un „POATE”, ajung în Camera Încinsă – locul unde emoțiile ating cote maxime și unde un personaj-cheie îi va pregăti pentru confruntarea decisivă.

Ajunși la duel, cei care nu i-au convins pe chefi vor găti același preparat – ales fie de ei, fie de cel care îi aștepta în Camera Încinsă – fără să știe dacă acesta îi va ajuta sau îi va încurca. Cine este „drăcușorul” acelui loc, vom afla în curând.

Verdictul final al chefilor va veni în urma unei degustări pe nevăzute, iar porțile MasterChef se vor deschide doar pentru cel care câștigă duelul, primește șorțul și merge mai departe în competiție.

După audiții și Bootcamp, 24 de pasionați de gătit vor intra în bucătărie și vor lupta pentru marele premiu de 75.000 de euro și titlul de MasterChef România 2025.

Și în acest an, chefii vor avea la dispoziție șorțul de aur, care trimite un concurent direct în bucătăria MasterChef, fără a mai trece prin Bootcamp.

Cătălin Scărlătescu, din culisele Masterchef

Chef Scărlătescu a mărturisit că vine des aici, mai ales că locuiește în apropiere. În plus, se simte în elementul său printre tarabe.

„Trebuia să vii la ora 9.00 dimineața să vezi iureș și frumusețe. Primire adevărată în piața Obor! De fapt, tot timpul așa e. Când intru eu prin piață, toate mămicuțele de aici, de la tarabe: ‘Scărlătescule, ce gătești azi?”, a spus el pentru Cancan.

Deși nu gătește zilnic acasă, spune că nu ezită să se aprovizioneze de la piață. Recent, a testat mai multe rețete pe bază de pepene, inspirat din călătoriile sale:

„Este o piață la îndemână. Și-am venit aici și am luat un pepene mare și frumos. Băi, l-am făcut în toate felurile… cu brânză, sirop, gheață… Și l-am mâncat și cu maioneză. În Mexic am mâncat pepene cu maioneză.”, a mai declarat el.

În ceea ce privește competiția, juratul a fost pus în fața unei provocări culinare inspirate de zona în care se filma:

„Noi a trebuit să facem o replică, nu știu, a micului din Piața Obor. (…) Eu am făcut gustul copilăriei. Adică am luat carnea de mici, am mai băgat niște miez de pâine înmuiat, niște pătrunjel și am făcut o chiftea spectaculoasă.”

Proba a inclus și o degustare autentică, cu publicul din piață. Cum s-au descurcat?

„Nu știu dacă eu am câștigat, nu-mi aduc aminte. Dar nu, a fost, da, foarte gustos. Culmea, toate trei au fost foarte gustoase.”

Despre noii concurenți și atmosfera de pe platou, Scărlătescu vorbește cu entuziasm:

„Vă spun doar atât. Dacă vă uitați la primele două, trei, nu mai plecați de la televizor. (…) A fost greu. În primul sezon, după revenirea noastră, a fost greu. Iar acum, la al doilea, deja zici că ne-am adus aminte de ce am filmat noi acum 1475 de ani.”

