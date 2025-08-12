Cătălin Scărlătescu a pierdut un proces în instanță. Ce sumă trebuie să plătească Antenei 1

Cu aproximativ doi ani în urmă, Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu au decis să părăsească emisiunea Chefi la cuțite și postul de televiziune Antena 1, invocând oboseala și ritmul intens de filmare a două sezoane pe an.

Cătălin Scărlătescu a pierdut un proces împotriva Antenei 1

Ulterior, între cei trei chefi și televiziunea Antena 1 s-a declanșat un conflict juridic amplu, cu mai multe procese reciproce. Până acum, cei trei bucătari celebri au ieșit învingători în majoritatea cazurilor. Însă, recent, instanța a dat câștig de cauză postului TV în disputa cu unul dintre ei.

Conform informațiilor furnizate dePagina de Media, Cătălin Scărlătescu a pierdut procesul în care era acuzat de denigrarea Antenei 1. Acuzațiile au apărut după ce, în martie 2024, într-un interviu acordat publicației Cancan, bucătarul a afirmat că nu și-a primit salariul pentru ultimul sezon filmat al emisiunii „Chefi la cuțite”.

„Nu Antena ne-a făcut pe noi. Noi am făcut Antena mare. Sunt nişte băieţi acolo care încă se mai cred în epoca de piatră. Cred ei că pot să facă rău oamenilor”, a declarat Scărlătescu în acel interviu.

După plecarea de la Antena 1, cei trei chefi au fost preluați de PRO TV, revenind astfel la emisiunea MasterChef, unde și-au început carierele în televiziune și pentru care filmează acum un nou sezon.

Avocații lui Cătălin Scărlătescu au susținut în instanță că declarațiile făcute țin de libertatea de exprimare, mai ales că interviul a fost acordat după încheierea contractului și că anumite clauze contractuale erau nule. Cu toate acestea, instanța a decis împotriva bucătarului și l-a obligat să plătească daune în valoare de 10.000 de euro.

„Antena doar afirmă că i-a fost afectată imaginea, dar nu aduce vreo dovadă că a suferit vreo consecinţă negativă de orice natură”, a punctat apărarea. Totuși, conform motivării, Scărlătescu ar fi încălcat două clauze contractuale valabile și după plecarea sa din emisiune: „Autorul se obligă să nu discrediteze prin declaraţii sau orice altă atitudine ori modalitate, individual sau colectiv, persoanele din conducerea beneficiarului sau pe beneficiar ori companiile care formează trustul media.”

Hotărârea prin care Cătălin Scărlătescu a fost condamnat să plătească 10.000 de euro daune a fost comunicată pe 4 august 2025 și nu este definitivă, existând posibilitatea unui apel în termen de 30 de zile.

Se pare că suma a fost solicitată de Antena 1 pentru două motive: 5.000 de euro pentru nerespectarea obligației de a anunța postul înainte de interviu și 5.000 de euro pentru defăimarea companiei și a emisiunii „Chefi la cuțite”.

În concluzie, instanța a decis: „Obligă pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 10.000 de euro, echivalentul în lei la data plăţii, cu titlu de despăgubiri. Respinge, în rest, cererea ca neîntemeiată. Respinge ca neîntemeiată cererea pârâtului de obligare a reclamantei la plata cheltuielilor de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare.”

foto: Arhiva ELLE

