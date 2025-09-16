Ce decizie a luat Cătălin Scărlătescu după ce s-a zvonit că s-ar fi despărțit de Doina Teodoru: „Să fac o chestie drăguță”

Există speculații conform cărora Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru s-ar fi despărțit.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Mesajul Doinei Teodoru
VEZI FOTO
POZA 1 / 22

În ultima perioadă, speculațiile privind o presupusă ruptură între Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru au apărut în spațiul public. Cuplul, care și-a oficializat logodna în 2024, părea să aibă o relație solidă după participarea la „Asia Express.” Totuși, deși erau logodiți, actrița și cunoscutul chef nu au stabilit data unei eventuale căsătorii.

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru s-au despărțit?

Conform surselor mondene, relația dintre Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru ar fi ajuns la final. Cei doi s-ar fi despărțit la începutul verii, conform Cancan.ro.

Cu toate acestea, pe paginile de social media ale celor doi încă există imaginile pe care le-au postat de-a lungul relației, inclusiv cele în care apar în ipostaze romantice.

Potrivit aceleiași surse, Cătălin Scărlătescu ar avea deja o altă relație. Pe noua iubită o cheamă Elena, are 27 de ani, este arhitectă și e originară din Focșani. Aceasta ar fi fost surprinsă alături de celebrul chef chiar și la filmările emisiunii MasterChef de la PRO TV, dar și în Delta Dunării, acolo unde Cătălin Scărlătescu deține o casă de vacanță.

Cătălin Scărlătescu, decizie după zvonurile că s-ar fi despărțit de Doina Teodoru

În timp ce zvonurile legate de o posibilă despărțire de Doina Teodoru continuă să circule, Cătălin Scărlătescu a luat o decizie importantă în privința locuinței sale din Delta Dunării.

„Încă nu mi-am făcut căsuța. E căsuța veche, încă n-am dărâmat-o. Acum, în toamna asta, m-apuc de ea. Trebuie cineva să mă împingă de la spate. Hai, bă, să facem! Și acum au cășunat băștinașii pe mine. Hai, mai faci și tu casa aia? De ce? Ca să vii și tu mai des! E o casă bătrânească, veche, din paiantă. Vreau să o dau jos să fac o chestie drăguță”, a spus Cătălin Scărlătescu pentru cancan.ro

Doina Teodoru, mesaj neașteptat pe fondul zvonurilor despre despărțire

Până acum, Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru nu au făcut declarații oficiale referitoare la speculațiile care circulă în spațiul public, conform cărora s-ar fi despărțit. Însă, actrița a postat pe contul ei oficial de Instagram un mesaj scris în limba engleză care a stârnit atenția în rândul fanilor ei și care să fie cu subînțeles. 

„Sunt înconjurată de forțe vizibile și invizibile care vor ce e mai bun pentru mine”, se arată în mesajul distribuit pe rețelele de socializare de către Doina Teodoru. 

Ce spuneau Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru despre zvonurile despărțirii

Contactată pentru a comenta zvonurile, în luna aprilie, Doina Teodoru a ales să nu clarifice situația. Fără să infirme sau să confirme despărțirea, actrița a oferit un răspuns evaziv:

„Doamne, Dumnezeule! De ce nu îl sunați pe Cătălin? Ca el știe mai bine să răspundă la asemenea lucruri, la informații și zvonuri, mulțumesc de telefon, seară bună!”, a declarat aceasta pentru Playtech.

Cătălin Scărlătescu a avut o atitudine similară, optând pentru discreție totală atunci când a fost întrebat despre starea actuală a relației.

„Știți cât de mult îmi doresc eu și cât de mult îmi place să vorbesc despre viața mea privată?! Nu o să primiți niciodată un răspuns. Viața mea este viața mea, așa cum e ea. Viața privată pe care o am trebuie să rămână privată”, a afirmat juratul MasterChef pentru aceeași sursă.

Citește și:
Tily Niculae, decizie neașteptată privind cariera ei profesională. Unde s-a angajat actrița: „E un nou început pentru noi'

Foto: Arhiva ELLE

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Tractoare de Legenda Abonament - Tractoare de Legenda 54.8 RON Cumpără acum
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
Precomanda DACIA 1300 - SEPTEMBRIE 2025 Precomanda DACIA 1300 - SEPTEMBRIE 2025 149.7 RON Cumpără acum
Dacia 1300 - ediția nr. 69 (DACIA 1300) Dacia 1300 - ediția nr. 69 (DACIA 1300) 49.9 RON Cumpără acum
Dacia 1300 - ediția nr. 68 (DACIA 1300) Dacia 1300 - ediția nr. 68 (DACIA 1300) 49.9 RON Cumpără acum
Dacia 1300 - ediția nr. 67 (DACIA 1300) Dacia 1300 - ediția nr. 67 (DACIA 1300) 49.9 RON Cumpără acum
Rapit de pirati - Ediția 26 (Biblioteca pentru copii) Rapit de pirati - Ediția 26 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
De ce Emil Rengle și Alejandro Fernandez se mută din România după participarea la Asia Express: "În următoarele câteva luni..."
People
De ce Emil Rengle și Alejandro Fernandez se mută din România după participarea la Asia Express: "În următoarele câteva luni..."
Ella Vișan, primele declarații despre noul iubit. Cum a reacționat acesta la scenele pasionale de la Insula Iubirii, trăite de Ella alături de ispita Teo
People
Ella Vișan, primele declarații despre noul iubit. Cum a reacționat acesta la scenele pasionale de la Insula Iubirii, trăite de Ella alături de ispita Teo
Câți bani au câștigat Catinca și Calina Roman pentru o săptămână de participare la Asia Express. Suma nu este deloc mică
People
Câți bani au câștigat Catinca și Calina Roman pentru o săptămână de participare la Asia Express. Suma nu este deloc mică
Oana Moșneagu și Vlad Gherman, vacanță de vis departe de casă. Ce destinație au ales
People
Oana Moșneagu și Vlad Gherman, vacanță de vis departe de casă. Ce destinație au ales
Loredana Groza a primit oferte din televiziune. Ce planuri are artista pentru cariera cinematografică: "Am avut o invitație și anul ăsta"
People
Loredana Groza a primit oferte din televiziune. Ce planuri are artista pentru cariera cinematografică: "Am avut o invitație și anul ăsta"
Alex, fiul Ralucăi Bădulescu, look complet schimbat la 22 de ani. Tânărul și-a tatuat corpul
People
Alex, fiul Ralucăi Bădulescu, look complet schimbat la 22 de ani. Tânărul și-a tatuat corpul
Libertatea
Victor Rebengiuc a anunțat că se retrage din cariera de actor de teatru la 92 de ani: „Am 70 de ani de când fac meseria asta. Ajunge” | EXCLUSIV
Victor Rebengiuc a anunțat că se retrage din cariera de actor de teatru la 92 de ani: „Am 70 de ani de când fac meseria asta. Ajunge” | EXCLUSIV
Dieta prin care Cristina Cioran a reușit să slăbească 10 kilograme în 45 de zile: „Sper să mă mențin așa”
Dieta prin care Cristina Cioran a reușit să slăbească 10 kilograme în 45 de zile: „Sper să mă mențin așa”
Cum a apărut Violeta Bănică cu iubitul în America. Weekendurile sunt și pentru relaxare, nu doar pentru învățat
Cum a apărut Violeta Bănică cu iubitul în America. Weekendurile sunt și pentru relaxare, nu doar pentru învățat
Andrei Lemnaru de la Insula Iubirii 2025, primul interviu după nunta lui anulată: „Am fost nevoit să apelez la psiholog”. De ce n-a rămas cu ispita Andrușca
Andrei Lemnaru de la Insula Iubirii 2025, primul interviu după nunta lui anulată: „Am fost nevoit să apelez la psiholog”. De ce n-a rămas cu ispita Andrușca
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluție durere luxație ușoară
Soluție durere luxație ușoară
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Haine de birou în tendințele toamnei
Haine de birou în tendințele toamnei
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
Antena 1
Rocsana Marcu, pe masa de operație în Dubai! Descoperirea medicilor în timp ce o tratau: „Ferească Dumnezeu”
Rocsana Marcu, pe masa de operație în Dubai! Descoperirea medicilor în timp ce o tratau: „Ferească Dumnezeu”
Ispita Marcel din sezonul 8 Insula Iubirii nu mai arată deloc așa cum îl știai. La ce schimbare de look a apelat
Ispita Marcel din sezonul 8 Insula Iubirii nu mai arată deloc așa cum îl știai. La ce schimbare de look a apelat
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Cine este primul soț al Ralucăi Bădulescu. Cu ce se ocupă Vali Pungă, tatăl singurului ei copil
Cine este primul soț al Ralucăi Bădulescu. Cu ce se ocupă Vali Pungă, tatăl singurului ei copil
Unica.ro
Oana Mizil, de nerecunoscut! Cum a slăbit 24 de kilograme în doar 5 luni :o „Nu puteam să mai dau jos deloc, țineam dietă, făceam și sport. Chiar nu puteam"
Oana Mizil, de nerecunoscut! Cum a slăbit 24 de kilograme în doar 5 luni :o „Nu puteam să mai dau jos deloc, țineam dietă, făceam și sport. Chiar nu puteam"
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la ce dietă „minune” a apelat! La 44 de ani, Gina Pistol arată mai bine ca oricând! „Am ținut o cură de două săptămâni... A funcționat!”
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la ce dietă „minune” a apelat! La 44 de ani, Gina Pistol arată mai bine ca oricând! „Am ținut o cură de două săptămâni... A funcționat!”
E superbă din cap până-n picioare, dar de data asta a exagerat! Margot Robbie a apărut aproape complet dezbrăcată pe covorul roșu! FOTO
E superbă din cap până-n picioare, dar de data asta a exagerat! Margot Robbie a apărut aproape complet dezbrăcată pe covorul roșu! FOTO
Imaginile momentului. Cum au fost surprinși Lidia Buble și iubitul ei milionar, Horațiu Nicolau, la Timișoara. Artista și partenerul său, cu 32 de ani mai în vârstă, au întors toate privirile pe stradă / FOTO
Imaginile momentului. Cum au fost surprinși Lidia Buble și iubitul ei milionar, Horațiu Nicolau, la Timișoara. Artista și partenerul său, cu 32 de ani mai în vârstă, au întors toate privirile pe stradă / FOTO
catine.ro
Echinocțiul de toamnă în astrologie. Ce se schimbă pentru zodii din 22 septembrie 2025
Echinocțiul de toamnă în astrologie. Ce se schimbă pentru zodii din 22 septembrie 2025
Horoscopul zilei de 17 septembrie 2025. Capricornii se bucură de fiecare zi. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 17 septembrie 2025. Capricornii se bucură de fiecare zi. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Magneziu vs. Melatonină. Care te ajută să dormi mai bine
Magneziu vs. Melatonină. Care te ajută să dormi mai bine
Totul despre dieta Blue Zone: principii, avantaje si dezavantaje
Totul despre dieta Blue Zone: principii, avantaje si dezavantaje
Mai multe din people
Adda continuă să lupte cu urmele lăsate de boala Lyme, la peste un an după tratament: "Dureri foarte mari"
Adda continuă să lupte cu urmele lăsate de boala Lyme, la peste un an după tratament: "Dureri foarte mari"
People

Adda a dat noi detalii despre cum se simte după tratamentul pentru boala Lyme.

+ Mai multe
Anca Dumitra, declarații despre semnificația numelui ales pentru fiul ei: "Am simțit că există o legătură"
Anca Dumitra, declarații despre semnificația numelui ales pentru fiul ei: "Am simțit că există o legătură"
People

Anca Dumitra a vorbit despre numele ales pentru fiul ei.

+ Mai multe
Ispitele de la Insula Iubirii 2025, petrecere pe tema nunții anulate dintre Ella Vișan și Andrei Lemnaru: "Dacă sunteți curioși..."
Ispitele de la Insula Iubirii 2025, petrecere pe tema nunții anulate dintre Ella Vișan și Andrei Lemnaru: "Dacă sunteți curioși..."
People

Ispitele de la Insula Iubirii au sărbătorit în ziua în care Andrei Lemnaru s-ar fi căsătorit cu Ella Vișan.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC