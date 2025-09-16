Ce decizie a luat Cătălin Scărlătescu după ce s-a zvonit că s-ar fi despărțit de Doina Teodoru: „Să fac o chestie drăguță”

În ultima perioadă, speculațiile privind o presupusă ruptură între Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru au apărut în spațiul public. Cuplul, care și-a oficializat logodna în 2024, părea să aibă o relație solidă după participarea la „Asia Express.” Totuși, deși erau logodiți, actrița și cunoscutul chef nu au stabilit data unei eventuale căsătorii.

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru s-au despărțit?

Conform surselor mondene, relația dintre Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru ar fi ajuns la final. Cei doi s-ar fi despărțit la începutul verii, conform Cancan.ro.

Cu toate acestea, pe paginile de social media ale celor doi încă există imaginile pe care le-au postat de-a lungul relației, inclusiv cele în care apar în ipostaze romantice.

Potrivit aceleiași surse, Cătălin Scărlătescu ar avea deja o altă relație. Pe noua iubită o cheamă Elena, are 27 de ani, este arhitectă și e originară din Focșani. Aceasta ar fi fost surprinsă alături de celebrul chef chiar și la filmările emisiunii MasterChef de la PRO TV, dar și în Delta Dunării, acolo unde Cătălin Scărlătescu deține o casă de vacanță.

Cătălin Scărlătescu, decizie după zvonurile că s-ar fi despărțit de Doina Teodoru

În timp ce zvonurile legate de o posibilă despărțire de Doina Teodoru continuă să circule, Cătălin Scărlătescu a luat o decizie importantă în privința locuinței sale din Delta Dunării.

„Încă nu mi-am făcut căsuța. E căsuța veche, încă n-am dărâmat-o. Acum, în toamna asta, m-apuc de ea. Trebuie cineva să mă împingă de la spate. Hai, bă, să facem! Și acum au cășunat băștinașii pe mine. Hai, mai faci și tu casa aia? De ce? Ca să vii și tu mai des! E o casă bătrânească, veche, din paiantă. Vreau să o dau jos să fac o chestie drăguță”, a spus Cătălin Scărlătescu pentru cancan.ro.

Doina Teodoru, mesaj neașteptat pe fondul zvonurilor despre despărțire

Până acum, Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru nu au făcut declarații oficiale referitoare la speculațiile care circulă în spațiul public, conform cărora s-ar fi despărțit. Însă, actrița a postat pe contul ei oficial de Instagram un mesaj scris în limba engleză care a stârnit atenția în rândul fanilor ei și care să fie cu subînțeles.

„Sunt înconjurată de forțe vizibile și invizibile care vor ce e mai bun pentru mine”, se arată în mesajul distribuit pe rețelele de socializare de către Doina Teodoru.

Ce spuneau Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru despre zvonurile despărțirii

Contactată pentru a comenta zvonurile, în luna aprilie, Doina Teodoru a ales să nu clarifice situația. Fără să infirme sau să confirme despărțirea, actrița a oferit un răspuns evaziv:

„Doamne, Dumnezeule! De ce nu îl sunați pe Cătălin? Ca el știe mai bine să răspundă la asemenea lucruri, la informații și zvonuri, mulțumesc de telefon, seară bună!”, a declarat aceasta pentru Playtech.

Cătălin Scărlătescu a avut o atitudine similară, optând pentru discreție totală atunci când a fost întrebat despre starea actuală a relației.

„Știți cât de mult îmi doresc eu și cât de mult îmi place să vorbesc despre viața mea privată?! Nu o să primiți niciodată un răspuns. Viața mea este viața mea, așa cum e ea. Viața privată pe care o am trebuie să rămână privată”, a afirmat juratul MasterChef pentru aceeași sursă.

Citește și:

Tily Niculae, decizie neașteptată privind cariera ei profesională. Unde s-a angajat actrița: „E un nou început pentru noi'

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro