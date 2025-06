Cum a reacționat Doina Teodoru după ce l-a văzut pe partenerul ei, Cătălin Scărlătescu, pe marile ecrane: „A râs…”

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru formează un cuplu discret. Cei doi preferă să își țină povestea de dragoste departe de ochii publicului. Inițial au evitat să-și expună public relația. Cu toate acestea, participarea la emisiunea „America Express – Drumul Aurului” i-a adus în lumina reflectoarelor, iar fanii au fost tot mai interesați de viața lor împreună. Anul trecut, îndrăgitul chef a decis să facă pasul cel mare și a cerut-o în căsătorie pe actriță.

Cătălin Scărlătescu a acceptat cu bucurie să joace în filmul „Marea pescuială”, regizat de Valeriu Andriuță, fiind, de altfel, și prima lui experiență în actorie. Recent, celebrul chef a dezvăluit cum a reacționat partenera lui de viață, Doina Teodoru, care este actriță, când l-a văzut pe marile ecrane.

„Nu ai vrea să știi părerea Doinei. A râs, a zâmbit, a mai râs, iar a mai râs, iar a mai râs, iar a mai râs și i-a trecut. Adică i-am spus: nu poți să vii să fii critic. Nu, că trebuie să vină cineva ce să-mi spună? Eu nu fac carieră în film ca tine sau în teatru. Nu am curajul să mă duc la teatru să învăț un rol, pentru că nu voi fi în stare în viața mea. Eu sunt pe genul Keanu Reeves. Keanu Reeves nu are mai mult de șapte cuvinte în orice propoziție a lui. Nu există. Așa că n-are cum să mă bage pe mine într-un malaxor de ăla și să mă critice așa, să mă ia, să mă taie, să mă felize. Nu!”, a spus Cătălin Scărlătescu pentru cancan.ro .

De asemenea, Cătălin Scărlătescu a mai bifat o apariție și în serialul „Betoane”, un produs Voyo original. Comedia este scrisă de Mihai Radu, jurnalist, scriitor, și Raul Gheba, comediant, actor, director de creație şi scriitor, iar regizorii sunt Mihai Brătilă și Peter Kerek. Din distribuția serialului Betoane fac parte Monica Bîrlădeanu, George Ivașcu, Mihai Călin, Paul Ipate, Ana Radu, Natalia Călin şi Cristi Creţu.

„Aoleu, nu, nu! În „Betoane” joacă niște actori spectaculoși. Și am venit eu, un gândăcel actorel, ce dracu cum să-mi spui, că nici nu știu cum să-mi spun, să joc… Băi, mi-era o rușine și o frică de ei. Nu frică de ei ca și fizic așa. Prestanța lor îți dă așa un curaj nenatural. Și pentru că mi-au dat curajul ăla, am reușit să fac și eu, cred că o să apar 48 de secunde? E mult!”

Cătălin Scărlătescu e mândru de faptul că a reușit să facă pasul și către actorie.

„E doar o apariție meteorică. Nu o să fie ceva lung. Dar, una peste alta, uite că am rupt și am spart geamul ăla cu actoria. Am intrat și în lumea actoriei. Încet, pâș-pâș așa, foarte tiptil, nu deranjez, dar sper, nu știu, mai încolo să dau și eu de un regizor care să mă pună puțin mai mult la treabă. Mi-aș dori!”