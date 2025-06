Confesiunea făcută de Elena Vîșcu, fosta soție a lui CRBL, la un an de la divorțul de artist: „Nu toți oamenii care intră în viața ta sunt meniți să rămână”

CRBL și Elena Vîșcu au divorțat în 2024, după un mariaj de 16 ani. La doar o lună de la separare, artistul și-a refăcut viața alături de Olga Guțanu, o tânără de 23 de ani, cu care formează un cuplu fericit, în ciuda diferenței de vârstă de peste două decenii.

Confesiunea făcută de Elena Vîșcu, fosta soție a lui CRBL, la un an de la divorț

În urmă cu un an, CRBL și soția lui, Elena, au anunțat divorțul după 16 ani de căsnicie, dezvăluind acest lucru pe rețelele de socializare. Cuplul nu a dezvăluit motivele care au condus la separare, dar artistul și soția lui au afirmat că au analizat profund situația înainte de a lua această decizie importantă. Anunțul lor a venit după ce au participat recent la emisiunea Power Couple de la Antena 1. Cei doi au o fetiță împreună, iar căsnicia lor a fost una discretă de-a lungul anilor.

Fosta soție a artistului a devenit mult mai activă pe rețelele de socializare, unde și-a creat o comunitate frumoasă, căreia îi împărtășește o mulțime de gânduri. Elena Vîșcu a vorbit recent despre lecția importantă pe care a învățat-o în urma divorțului.

„Nu toți oamenii care intră în viața ta sunt meniți să rămână.

Unii vin să te învețe. Alții să te vindece.

Unii doar să îți oglindească rănile.

Arta este să nu te agăți.

Să-i lași să plece, fără să-ți pierzi liniștea.

Bucură-te de cei care îți sunt aproape.

Iar când rămâi cu tine, nu fugi.

Respiră. Odihnește-te. Ascultă-te.

Și mai ales … rămâi.

Azi, stai cu tine. Nu căuta răspunsuri. Doar fii acolo.

Uneori, liniștea spune mai multe decât orice voce.

Am primit multe întrebări în ultima vreme:

„Care este primul pas după un divorț?”

Și cred că asta este:

Acceptarea.

Acceptarea este punctul de plecare către vindecare.

Și nu există un cronometru pentru asta.

Fiecare om are ritmul lui.

Important este să începi.

Cu tine.”, a scris fosta soție a lui CRBL, pe Instagram.

Elena Vîșcu, despre schimbările din viața ei după divorț

Într-un interviu acordat recent, Elena a mărturisit că nu are regrete cu privire la căsnicia ei, dar nici legat de decizia de a divorța.

„Eu cred că am dat tot ce am avut. Nu, nu am regrete. Eu dorm liniștită cu capul pe pernă”, a spus Elena Vîșcu pentru Unica.ro.

După divorț, Elena și Alessia, fiica pe care o are împreună cu CRBL, s-au mutat din România, ele locuind acum în Republica Moldova. Acolo, Elena are în prezent 3 job-uri, asigurându-se astfel că fetiței ei nu îi lipsește nimic. Își ajută o prietenă într-o afacere cu decorațiuni pentru evenimente, lucrează la distanță pentru o agenție de digital marketing și predă cursuri de dans.

„Da, e agitație și îmi place momentan așa. Dar cu siguranță o să se așeze toate lucrurile”, a mai spus Elena pentru sursa citată.

Spre deosebire de CRBL care are deja o relație, Elena nu a luat momentan în calcul acest aspect. Ea a mărturisit că a primit numeroase mesaje și propuneri de la diverși bărbați, însă nu le-a luat în considerare.

„Am fost un pic surprinsă, recunosc, din ziua când s-a anunțat. Jur! Am zis: ‘Ok, dar stați un pic, abia ce a apărut știrea’. Sunt foarte multe, din punctul meu de vedere. Dar eu consider că fiecare etapă în viață trebuie trăită într-un anumit mod. Etapa în care mă aflu acum este de regăsire, de a mă pune pe picioare. Asta este etapa și atunci, dacă eu nu sunt bine, cu siguranță un partener în viața mea nu o să vină bine. Asta este părerea mea, dar fiecare face cum își dorește”, a mai spus Elena.

Cum a reacționat fiica lui CRBL la aflarea veștii că tatăl ei are o nouă relație

Fosta soție a lui CRBL a fost invitată în podcastul moderat de Damian Drăghici și a vorbit, în lacrimi, despre divorț dar și despre cum a primit fiica lor știrea că artistul are deja o nouă relație.

„Alessia pare că este ok. E ok, dar nu e chiar ok. Aparențele… Eu stând cu ea non-stop știu că nu e tocmai ok. Orice decizie o iau acum este să fie cât mai bine pentru ea. (…) Mai întâi mami cu tati se despart, bam! După aia ne mutăm, a doua luptă. A treia luptă, tati… Dacă citește știrile acum, eu nu pot să-i închid telefonul, că are telefon. Adică au fost multe lovituri într-un timp foarte scurt”, a declarat fosta soție a lui CRBL.

Elena a mărturisit că CRBL nu prea se implică în creșterea și educarea fiicei lor.

„E greu. Încercăm să fie bine pentru Alessia. Nu prea (n.r. nu prea se implică în creșterea copilului). Și copilul are reacții. Atunci când o să găsești o soluții… (…) Eu știu că o relație cât mai sănătoasă cu părinții este foarte importantă. Am tot văzut și nu am spus nicăieri. Nu este chiar roz atunci când te desparți de un părinte. El spune că e totul roz, totul bine. Nu este totul roz. Atunci când doi oameni se despart, cu siguranță există niște probleme. Certuri cred că toată lumea a avut și aici mă opresc”, a declarat Elena, în podcastul moderat de Damian Drăghici.

Foto: Arhiva ELLE

