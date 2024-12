CRBL, dezvăluiri despre divorțul de Elena, după ce fosta soție l-a acuzat că nu se implică suficient în viața fiicei lor: „În acești ani…”

CRBL a oferit propria perspectivă asupra divorțului de Elena Vîșcu, cu care a fost căsătorit timp de 16 ani, trecând împreună prin momente bune și dificile. Artistul a mărturisit că amândoi au depus eforturi considerabile pentru a-și salva mariajul, însă au ajuns la concluzia că flacăra sentimentelor nu mai putea fi reaprinsă. CRBL a recunoscut că relația lor s-a transformat treptat, devenind mai mult o prietenie, iar pasiunea și iubirea din trecut s-au pierdut.

La începutul lunii aprilie, vestea divorțului lor a luat prin surprindere pe toată lumea, mai ales că cei doi fuseseră foarte apreciați pentru conexiunea lor în cadrul emisiunii „Power Couple” de la Antena 1. Deși păreau un cuplu solid pe micul ecran, CRBL și Elena au ales să-și încheie căsnicia discret, departe de ochii publicului.

După ce Elena a vorbit despre divorț într-un podcast recent cu Damian Drăghici, CRBL a revenit și el cu noi detalii. Artistul a explicat că, de-a lungul timpului, relația lor s-a schimbat, ajungând într-un punct în care au realizat că nu mai pot continua ca soț și soție. Această evoluție i-a determinat să ia decizia dificilă de a merge pe drumuri separate.

„Am avut o căsnicie extraordinară, foarte frumoasă. Am construit amintiri foarte frumoase. Doar că promisiunea mea față de Elena și a ei față de mine a fost ca în momentul în care nu mai merge relația, să ne vedem la masă, să povestim și să încercăm să facem ultimele eforturi ca să reușim. Și am făcut treaba asta. Am stat de vorbă, am povestit, am făcut tot felul de încercări, ne-am asumat vina personală. Nu există un punct anume, există timp, rutină, evident, din vina ambilor parteneri. Cumva, Elena a devenit cel mai bun prieten al meu și atunci respectul a luat locul iubirii. Totul a devenit atât de normal, eram colegi, parteneri în casă și ne-am dat seama că ceva scârțâie. Și am încercat, am lăsat de la mine, a lăsat de la ea, am făcut să fie bine. Am făcut asta pentru noi, nu pentru Alesia”, a declarat CRBL, în cadrul podcastului „Acasă la Măruță”.