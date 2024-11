Cum a reacționat fiica lui CRBL la aflarea veștii că tatăl ei are o nouă relație. Dezvăluirea făcută de fosta soție a artistului: „Au fost multe lovituri într-un timp foarte scurt…”

CRBL și Elena, după o relație de 16 ani care părea solidă, au anunțat în luna aprilie că au decis să divorțeze. Cei doi au împreună o fiică, Alessia, în vârstă de 14 ani. Dacă inițial au fost discreți cu privire la motivele separării, artistul făcând la început câteva declarații subtile, recent Elena a dezvăluit mai multe detalii despre decizia lor.

Fosta soție a lui CRBL a fost invitată în podcastul moderat de Damian Drăghici și a vorbit, în lacrimi, despre divorț dar și despre cum a primit fiica lor știrea că artistul are deja o nouă relație.

„Alessia pare că este ok. E ok, dar nu e chiar ok. Aparențele… Eu stând cu ea non-stop știu că nu e tocmai ok. Orice decizie o iau acum este să fie cât mai bine pentru ea. (…) Mai întâi mami cu tati se despart, bam! După aia ne mutăm, a doua luptă. A treia luptă, tati… Dacă citește știrile acum, eu nu pot să-i închid telefonul, că are telefon. Adică au fost multe lovituri într-un timp foarte scurt”, a declarat fosta soție a lui CRBL.

Elena a mărturisit că CRBL nu prea se implică în creșterea și educarea fiicei lor.

„E greu. Încercăm să fie bine pentru Alessia. Nu prea (n.r. nu prea se implică în creșterea copilului). Și copilul are reacții. Atunci când o să găsești o soluții… (…) Eu știu că o relație cât mai sănătoasă cu părinții este foarte importantă. Am tot văzut și nu am spus nicăieri. Nu este chiar roz atunci când te desparți de un părinte. El spune că e totul roz, totul bine. Nu este totul roz. Atunci când doi oameni se despart, cu siguranță există niște probleme. Certuri cred că toată lumea a avut și aici mă opresc”, a declarat Elena, în podcastul moderat de Damian Drăghici.

Elena Viscu a mărturisit că, în timpul căsniciei cu CRBL, s-a concentrat exclusiv pe familie, uitând să acorde atenție propriilor nevoi și dorințe. După separare, a realizat importanța de a-și dedica timp și pentru ea însăși.

Acum, după divorț, Elena privește viața dintr-o perspectivă diferită. Spune că s-a apropiat mai mult de Dumnezeu și că are o credință mai puternică în Univers. Consideră că viața îi oferă întotdeauna ceea ce are nevoie, chiar dacă uneori nu vede acest lucru imediat.

Artistul, despre relația cu noua parteneră

După divorțul de soția lui, alături de care are și un copil, CRBL și-a refăcut viața sentimentală. În prezent, artistul formează un cuplu împreună cu Olga Guțanu, un fotomodel din Republica Moldova, cu 23 de ani mai tânără decât ei. Artistul și partenera lui deja au fost surprinși împreună cu mai multe ocazii de paparazzi.

CRBL și Olga Guțanu și-au asumat faptul că formează un cuplu. Recent, artistul a făcut o serie de mărturisiri despre câteva probleme întâmpinate după ce a început relația cu noua lui parteneră. Cântărețul a dezvăluit că este deranjat de comentariile negative primite despre ceea ce se întâmplă acum în viața lui amoroasă.

„Undeva acolo dor. Toți avem familii, toți avem prieteni, unii dintre noi avem și copii. Odată cu trecerea anilor, în showbizul acesta înțelegi cum e mersul. Sunt foarte mulți din cei dragi nouă care nu prea înțeleg de fiecare dată și se întristează. (…) Am înțeles curiozitatea, înțeleg în continuare curiozitatea multora, dar luați-le mai cu răbdare. (…) Eu nu am programat treaba aceasta, dar așa s-a întâmplat astăzi”, declarat CRBL, la Știrile Antena Stars, citat de spynews.ro. „Este evident că și pe Olga o deranjează toate aceste lucruri, pentru că ea nu are în niciun caz experiența aceasta să înțeleagă lucrurile, are familie, are prieteni. Mulți dintre ei poate nu mă cunosc pe mine, pentru că sunt din Republica Moldova sau din alte locuri și atunci când vin informațiile așa, și denaturate, evident că se întâmplă niște lucruri.”

