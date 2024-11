Elena, fosta soție a lui CRBL, dezvăluiri surprinzătoare despre divorțul de artist. Cum a fost afectată fiica lor: „Am tot văzut și nu am spus nicăieri”

CRBL și Elena, după o relație de 16 ani care părea solidă, au anunțat în aprilie că drumurile lor se despart. Cei doi au împreună o fiică, Alessia, în vârstă de 14 ani. Dacă inițial au fost discreți cu privire la motivele separării, artistul făcând la început câteva declarații subtile, recent Elena a dezvăluit mai multe detalii despre decizia lor.

Ea a explicat că deși în căsnicia lor au existat certuri, acestea nu au fost cauza principală a despărțirii. Elena consideră că ruptura s-a produs din cauza evoluției lor diferite ca indivizi în cadrul relației. Ambii au încercat să salveze mariajul, dar în final au ajuns la concluzia că despărțirea era cea mai bună soluție.

În timp ce CRBL și-a refăcut viața, Elena spune că divorțul a fost pentru ea o lecție importantă, învățând să se prioritizeze mai mult. Întrebată despre implicarea lui CRBL în viața fiicei lor, Elena a menționat că artistul nu este foarte prezent în creșterea Alessiei și că și-ar dori să vadă o implicare mai mare din partea acestuia.

„E greu. Încercăm să fie bine pentru Alessia. Nu prea (n.r. nu prea se implică în creșterea copilului). Și copilul are reacții. Atunci când o să găsești o soluții… (…) Eu știu că o relație cât mai sănătoasă cu părinții este foarte importantă. Am tot văzut și nu am spus nicăieri. Nu este chiar roz atunci când te desparți de un părinte. El spune că e totul roz, totul bine. Nu este totul roz. Atunci când doi oameni se despart, cu siguranță există niște probleme. Certuri cred că toată lumea a avut și aici mă opresc”, a declarat Elena, în podcastul moderat de Damian Drăghici.