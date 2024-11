CRBL, o nouă intervenție estetică. La ce procedură a apelat artistul: „Evoluție înseamnă schimbare”

CRBL, cunoscutul artist în vârstă de 46 de ani, a trecut recent prin a doua intervenție estetică în doar o lună. După ce a optat pentru o blefaroplastie, o procedură de corectare a pleoapelor, artistul s-a întors în cabinetul medicului pentru o altă schimbare. Viața lui a luat o turnură dinamică după divorțul de soția sa, cu care a fost căsătorit timp de 16 ani, și începutul unei relații cu o femeie mai tânără cu 23 de ani. Inspirat de noua etapă din viața sa, CRBL pare tot mai hotărât să își îmbunătățească imaginea.

CRBL și-a făcut o nouă intervenție estetică

Pe rețelele de socializare, artistul a împărtășit vestea cu fanii, explicând că este gata să își depășească temerile legate de astfel de intervenții. Cu toate că nu a specificat clar ce anume a ales să schimbe la el, artistul a folosit un hashtag care duce pe Instagram către o clinică specializată pe micropigmentarea scalpului și regenerarea părului.

View this post on Instagram

„După blefaroplastie am trecut la etapa următoare. Viața este mult prea scurtă ca să trăim conduși de prejudecăți. Evoluție înseamnă schimbare. Schimbare înseamnă curaj. Curaj înseamnă asumare”, a scris artistul pe Instagram, unde a postat și mai multe fotografii.

Reacțiile fanilor au fost diverse: unii l-au susținut, în timp ce alții l-au sfătuit ironic să treacă mai degrabă pe la sală sau să își facă alte proceduri estetice, precum o rinoplastie sau injecții cu botox.

Prima intervenție estetică, blefaroplastia, a fost realizată luna trecută, artistul mărturisind că era nemulțumit de pungile de sub ochi, o trăsătură pe care o moștenise de la tatăl său.

„Acum a venit momentul. M-am săturat să mă tot uit în oglindă și să văd că se agravează pungile de sub ochi, așa cum le-a avut și tata, și este clar că, odată cu trecerea timpului, pungile se măresc. Acum a venit momentul! Am venit, m-am informat și am decis să fac acest pas. Să vedem ce iese!”, declara el, recunoscând că a avut mari emoții.

Noua etapă din viața sa, marcată de schimbări personale și estetice, îl arată pe artist mai hotărât ca oricând să își redefinească imaginea și să își trăiască viața fără rețineri.