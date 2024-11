Dezvăluiri inedite din culisele emisiunii „Vorbește Lumea” de la PRO TV. Confesiunile lui Shurubel și Bogdan Ciudoiu: „Ceea ce nu văd oamenii este…”

De luni până vineri, dar și duminica, diminețile încep mai bine atunci când cei de acasă au parte de cele mai tari informații, cele mai noi provocări și cea mai bună energie alături de Shurubel, Lili Sandu și Bogdan Ciudoiu, la PRO TV și pe VOYO!

Shurubel și Bogdan Ciudoiu prezintă din toamna anului 2022 alături de Lili Sandu emisiunea „Vorbește Lumea” de la PRO TV. Shurubel și Bogdan Ciudoiu sunt recunoscuți pentru faptul că au simțul umorului, iar publicul le apreciază glumele. Cei doi formează pe micile ecrane o echipă pe cinste. Amândoi se înțeleg foarte bine și cu Lili Sandu și colaborează de minune împreună, iar telespectatorii au văzut asta.

Într-un interviu acordat recent, Shurubel și Bogdan Ciudoiu au vorbit despre ce se întâmplă în pauzele publicitare.

Și colegul lui a ținut să sublinieze cât este de frumoasă experiența unei emisiuni live.

„Am atât de des emisiune în viața asta, încât am stat și am calculat și sunt mai des în direct decât nu. Serios vorbesc, devine o nevoie. Mi se pare ciudat când sunt în vacanță, ceva nu este normal. Sunt obișnuit să merg de la emisiune la emisiune, să trăiesc în direct foarte mult, și mă bucur că am avut ocazia să trăiesc această artă a liveului. Este o artă până la urmă. Noi trăim în direct, am învățat să trăim în direct. (…) Este practic un job continuu pe durata emisiunii chiar dacă este pauză”, a subliniat Bogdan Ciudoiu.