Ce a recunoscut Cabral despre diferența de vârstă dintre el și soția lui, Andreea: "Suntem doi oameni care fac greșeli, dar..."

Andreea și Cabral Ibacka formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi s-au cunoscut în 2007, atunci când erau colegi într-o telenovelă românească, și s-au căsătorit în anul 2011. Au împreună doi copii, pe Namiko și pe Tiago, iar prezentatorul TV mai are o fată, care locuiește în Olanda, pe nume Inoke, din mariajul cu fosta lui soție, Luana Mitran.

Cabral Ibacka și soția lui nu se feresc să își declare susținerea reciprocă. Cei doi vorbesc deschis despre povestea lor de dragoste și au făcut deseori mărturisiri despre momentele dificile pe care le-au întâmpinat de când formează un cuplu. Deși au avut parte și de provocări, au reușit să le gestioneze și să treacă cu bine peste.

Într-un interviu acordat recent, Cabral a vorbit deschis despre diferența de vârstă de 8 ani dintre el și soția lui, Andreea.

El a vorbit și despre pasiunile sale și faptul că își dorește să își ducă la bun final cât mai multe dintre visele sale.

„La mine n-a fost nicio criză, am trăit întotdeauna fiind conștient că nu știu când se termină ața. Nu știu câte zile am, așa că am încercat în viață să fac toate lucrurile pe care oamenii se bazau să le fac… dar să am grijă să și trăiesc, între timp. Am avut pasiuni pentru diverse hobby-uri, le-am consumat. Am vrut să sar cu parașuta – am sărit! Am vrut să fac enduro, paragliding, sailing și kite – am făcut! Ne-am făcut echipă de curse, Bad Petunia, suntem constant pe podium. Merg pe moto. (zâmbește) Știi cum e… îți plătești și ratele, mai mănânci și câte un ecler”, a spus el pentru sursa citată.