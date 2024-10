Lili Sandu, declarații oneste despre complexele sale și intervențiile estetice la care apelează: „Nu m-am considerat niciodată o femeie frumoasă…”

Lili Sandu este una dintre cele mai îndrăgite vedete din showbiz-ul autohton. Prezentatoarea emisiunii „Vorbește Lumea’ de la PRO TV formează un cuplu împreună cu Silviu Țolu, alături de care are un băiat, pe nume Thomas Jay, în vârstă de 4 ani. Cei doi s-au logodit în 2019, însă până în prezent nu au făcut pasul cel mare.

Într-un interviu acordat recent, Lili Sandu a vorbit cu sinceritate despre modul în care se păstrează în formă și intervențiile sale estetice.

„Mi-am făcut o dată Botox și nu mi-a plăcut. Mi se părea că sunt mult prea întinsă la față. Dar îmi fac tratamente cu vitamine, mezoterapie, la mine funcționează foarte bine. Există un tratament care se numește Sofwave, e tratamentul cel mai mișto pe care l-am făcut vreodată. Simți o ciupitură pe față, e un disconfort, dar după o săptămână fața arată super întinsă. (…) Atât timp cât omul de lângă mine e fericit și mă iubește, ce să le dovedesc oamenilor? OK, îmi fac chestii de bun gust, intervenții minime de întreținere la față, că totuși am 45 de ani”., a povestit prezentatoarea pentru OK Magazine.