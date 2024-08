Lili Sandu, dezvăluiri inedite despre prima întâlnire cu Silviu Țolu. Cum s-au cunoscut cei doi: „Nu înțelegeam ce se întâmplă cu mine”

Lili Sandu este una dintre cele mai îndrăgite vedete din showbiz-ul autohton. Prezentatoarea emisiunii „Vorbește Lumea’ de la PRO TV formează un cuplu împreună cu Silviu Țolu, alături de care are un băiat, pe nume Thomas Jay, în vârstă de 4 ani. Cei doi s-au logodit în 2019, însă până în prezent nu au făcut pasul cel mare.

Într-un interviu acordat recent, Lili Sandu a vorbit deschis despre relația cu partenerul ei și cum s-au cunoscut cei doi.

Lili Sandu a povestit cu emoție cum l-a cunoscut pe partenerul ei, Silviu Țolu. Totul a început la micul dejun, când a fost profund impresionată de privirea lui, simțind instantaneu o conexiune puternică, ca în filmele romantice. Deși a glumit inițial, spunându-și că el ar putea fi tatăl copiilor ei, relația lor a început abia după două luni, când au trecut de la prietenie la ceva mai serios. La început, Lili ezita din cauza diferenței de vârstă dintre ei, dar după o întâlnire neașteptată într-o seară, a decis să ignore părerile altora și să își urmeze inima, hotărând să-și asume relația.

„Eram la micul-dejun și când s-a întors și i-am văzut ochii ăia am zis ‘Doamneee!’. Am avut o senzație foarte ciudată. Nu înțelegeam ce se întâmplă cu mine. Am fost dată pe spate fix ca-n filmele alea romantice. În gândul meu mi-am zis: ‘El e tatăl copiilor mei’. Dar asta mi-am zis așa, în glumă. A durat cam două luni până să începem o relație. Inițial totul era în friend zone, pentru că auzisem câți ani are. (n.r. între Lili și Silviu este o diferență de 11 ani) Îmi doream să-i trimit mesaj și apoi aruncam telefonul zicându-mi: ‘Lasă-l în pace, e un copil, ești nebună la cap? Ce-o să zică lumea?’. Am ținut legătura, făceam tot felul de glume, ne povesteam diverse. Apoi ne-am întâlnit întâmplător într-o seară la Control. Eu venisem cu un prieten și el venise cu două fete. Ne-am uitat unul la altul și am hotărât să ne dăm date. Mi-am zis: ‘Gata, nu mă mai interesează ce zice lumea, its my life…'”, a declarat Lili Sandu pentru OK!Magazine.