Ce probleme a întâmpinat CRBL în relația cu noua lui parteneră, Olga Guțanu: „O deranjează toate aceste lucruri”

Eduard Mihail Andreianu sau CRBL, așa cum este cunoscut publicului larg, și soția lui, Elena, au luat prin surprindere pe toată lumea cu anunțul că divorțează după 16 ani de căsnicie. Artistul și fosta lui parteneră de viață au făcut anunțul pe rețelele de socializare.

După divorțul de soția lui, alături de care are și un copil, CRBL și-a refăcut viața sentimentală. În prezent, artistul formează un cuplu împreună cu Olga Guțanu, un fotomodel din Republica Moldova, cu 23 de ani mai tânără decât ei. Artistul și partenera lui deja au fost surprinși împreună cu mai multe ocazii de paparazzi.

CRBL și Olga Guțanu și-au asumat faptul că formează un cuplu. Recent, artistul a făcut o serie de mărturisiri despre câteva probleme întâmpinate după ce a început relația cu noua lui parteneră. Cântărețul a dezvăluit că este deranjat de comentariile negative primite despre ceea ce se întâmplă acum în viața lui amoroasă.

Undeva acolo dor. Toți avem familii, toți avem prieteni, unii dintre noi avem și copii. Odată cu trecerea anilor, în showbizul acesta înțelegi cum e mersul. Sunt foarte mulți din cei dragi nouă care nu prea înțeleg de fiecare dată și se întristează. (…) Am înțeles curiozitatea, înțeleg în continuare curiozitatea multora, dar luați-le mai cu răbdare. (…) Eu nu am programat treaba aceasta, dar așa s-a întâmplat astăzi, declarat CRBL, la Știrile Antena Stars, citat de spynews.ro .

În continuare, CRBL a menționat că și partenera lui, Olga Guțanu, este afectată de remarcile primite după ce s-a aflat despre relația lor.

„Este evident că și pe Olga o deranjează toate aceste lucruri, pentru că ea nu are în niciun caz experiența aceasta să înțeleagă lucrurile, are familie, are prieteni. Mulți dintre ei poate nu mă cunosc pe mine, pentru că sunt din Republica Moldova sau din alte locuri și atunci când vin informațiile așa, și denaturate, evident că se întâmplă niște lucruri.”