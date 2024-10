CRBL, primele declarații după ce și-a făcut o intervenție estetică la nivelul feței: „Am depășit prejudecățile”

CRBL a decis să apeleze la medicul estetician. Artistul a anunțat recent își va face prima intervenție estetică, iar pe rețelele de socializare a vorbit pe larg despre motivul pentru care a făcut această alegere.

CRBL a anunțat pe Instagram faptul că își va face o intervenție estetică la nivelul feței, fiind vorba despre o operație de blefaroplastie. Artistul speră ca prin intermediul acestei intervenții să corecteze o problemă care îl deranjează. Cântărețul este încântat că a făcut pasul acesta și așteaptă să vadă rezultatul.

„Până nu demult, am făcut parte din categoria bărbaților care consideră că nu trebuie să facem intervenții chirurgicale estetice, pentru că bărbatul este bărbat.

Am realizat că nu este deloc așa.

Zilele trecute am fost la un control, în urma căruia am hotărât să fac pasul. Am o moștenire de la tatăl meu la ochi, care mă deranjează vizual-estetic.

Și se pare că, odată cu trecerea timpului, se agravează, după cum se poate observa.

Abia aștept operația și, evident, rezultatul”, a transmis CRBL.

CRBL, declarații după operația de blefaroplastie

După operația de blefaroplastie, CRBL a făcut o serie de declarații pe contul său de Instagram. Artistul este mândru de faptul că a reușit să facă pasul acesta în viața lui și că a depășit anumite prejudecăți pe care le avea.

„**O zi importantă în viața mea** Operația de blefaroplastie se afla pe lista mea de dorințe de mulți ani, dar am amânat-o din diverse motive.

Astăzi, în sfârșit, am reușit să fac acest pas.

Mă simt foarte bine și sunt mândru că am depășit prejudecățile conform cărora un bărbat nu ar trebui să intervină asupra aspectului său estetic.

Sper ca recuperarea să fie ușoară și fără complicații”, a fost mesajul scris de CRBL.

CRBL, dezvăluiri surprinzătoare despre noua lui iubită

Eduard Mihail Andreianu sau CRBL, așa cum este cunoscut publicului larg, și soția lui, Elena, au luat prin surprindere pe toată lumea cu anunțul că divorțează după 16 ani de căsnicie. Artistul și fosta lui parteneră de viață au făcut anunțul pe rețelele de socializare.

CRBL nu este deranjat de diferența de vârstă dintre el și Olga Guțanu, actuala lui parteneră. Invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, artistul a vorbit deschis despre noua sa relație, confirmând că și-a refăcut viața după divorțul de fosta sa soție, Elena.

După despărțirea de Elena, cu care are un copil, CRBL a fost văzut în compania Olgăi Guțanu, un tânăr fotomodel. Inițial, a evitat să discute public despre noua relație, dar ieri, în cadrul emisiunii „La Măruță' de la Pro TV, a făcut dezvăluiri despre schimbările din viața sa. Întrebat ce ar evita să repete din fosta sa căsnicie, artistul a răspuns diplomatic, sugerând că acum își acordă mai multă atenție propriilor nevoi.

„Am grijă de mine cât se poate de mult și de bine, eu nu sunt egoist, eu sunt foarte săritor și foarte darnic, adică țin la cei pe care îi iubesc și familia și tot ce este aproape, dar la urma urmei ne naștem singuri și murim singuri. Deci eu știu ce e mai bine pentru mine, ce îmi lipsește, ce nevoi am, eu știu când plâng, eu știu când râd cu adevărat. Adică sunt puțin mai atent și la partea asta pentru că timpul trece atât de repede. Am 46, dar asta scrie în buletin, mie oglinda nu îmi spune asta. Nu am nicio legătură cu această cifră”, a spus el.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro