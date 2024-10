Mama lui Theo Rose, dezvăluiri inedite despre nunta fiicei sale. Nina Diaconu, copleșită de emoții: „Ne bucurăm alături de ei”

Theo Rose și Anghel Damian s-au căsătorit în urmă cu trei săptămâni într-o ceremonie discretă, alături de familie și prieteni apropiați. În ziua cea mare, Theo a purtat o rochie de mireasă din dantelă, radiind de fericire, iar Anghel a optat pentru un costum elegant negru, asortat cu o cămașă albă.

Artista și partenerul ei s-au căsătorit în satul unde ea s-a născut, iar alături de ei au fost cele mai importante persoane din viețile lor. Mama lui Theo, Nina Diaconu, a făcut primele declarații despre eveniment, recunoscând că a fost copleșită de emoții. Ea a mărturisit că a avut lacrimi în ochi în timpul ceremoniei religioase, când cei doi și-au jurat iubire și sprijin necondiționat, atât în momentele bune, cât și în cele dificile.

„A fost fix despre ei. S-a trăit intens momentul. Vă dați seama că am fost toți emoționați. Am fost fericiți pentru că i-am văzut pe ei fericiți. Mai ales că erau și cu copilul, toți trei. Nu pot decât să mă bucur să îi văd că sunt bine și fericiți. Da, mi-au dat lacrimile, am fost toți emoționați. Noi suntem niște părinți fericiți când îi vedem că sunt și ei împliniți. Ne bucurăm alături de ei. Noi le vom fi alături în orice moment”, a declarat mama lui Theo Rose, pentru Fanatik.